「台灣最帥高中生」 17歲男新人周旋4嫩妹

2018年06月25日 21:26 中時 洪秀瑛

陳可容（左起）、章方然、東詰翔、余麗、張俐晴。（傳遞娛樂提供）

余麗 。（傳遞娛樂提供）

張俐晴。（傳遞娛樂提供）

張俐晴。（傳遞娛樂提供）

陳可容。（傳遞娛樂提供）

章方然。（傳遞娛樂提供）

東詰翔 。（傳遞娛樂提供）

東詰翔 。（傳遞娛樂提供）

微電影。

TVBS選秀節目《我要當女一》熱播中，人氣選手余麗、章方然、張俐晴及陳可容在節目裡有短暫戲劇演出經驗，4人近來與被封為「台灣最帥高中生」及「台版張藝興」的東詰翔（東東），為日系品牌合拍一支微電影，導演在影片中帶每個人回到青春時期都有過的「簡單的暗戀」。

以《明日之子2》、《校草點點名》嶄露頭角的東詰翔，演出周旋在4位學妹之間的學長角色。首次在影片中當男一，「其實非常緊張，因為我的演出經驗少，也對口條沒自信，很怕表現不好，但機會寶貴，因此盡全力演出」。

他在微電影中被4個女生包圍，生活中有相同經驗？他謙稱沒微電影中那樣誇張，但因熱愛唱歌、表演，很享受及習慣被眾人注目跟包圍。喜歡的女生類型？他覺得個性最重要，「我喜歡個性豪爽的女生，如果皮膚好、白淨的女生更是加分。」

這次跟4個女生合作感覺？他笑道：「她們的年紀其實都比我大。」原來他才17歲，這次是跟姊姊們合作。談到對她們的印象，「可容私底下是很好的朋友，她酷酷的、很中性、隨和；方然跟余麗的演技很棒，跟她們對戲會很自然被帶入情境，尤其方然散發的氣場強大；俐晴則有無害的純真氣質」。

誰是他的菜？他和微電影中一樣，最後選的是張俐晴，「不知道為什麼，拍這支微電影對她特別有感覺，尤其當她最後在酒吧朝我走來，有種說不出的怦然心動，我都覺得自己是不是入戲太深了。」有發展空間？他說：「未來的事很難說，希望我們都可以好好努力，能在演藝圈有很好發展。」

余麗、章方然、張俐晴及陳可容對自己被挑中拍微電影感到驚喜，余麗表示：「很開心被客戶和導演挑中，因為剛在《我要當女一》節目中和俐晴演一段電影《七月與安生》橋段，知道要再合作，很安心也很開心。」

章方然則激動說：「競爭很激烈啊！真的沒想到這好事會落到自己頭上。」陳可容覺得害羞：「我在一群美女當中頂了顆香菇頭短髮，感覺很像小男生，真的不知道會被客戶挑到。」張俐晴說：「想都沒想過，覺得應該不可能會是自己。」

4人在微電影裡演出青澀高中生及上班族，造型和表演方式不同，演出最外放的余麗說：「我私下個性害羞又扭捏，要我主動根本是不可能的事，但為了詮釋這個元氣滿點的美少女，我真的豁出去了。」

在片中散發大姊姊成熟氣勢的章方然則說：「演出時我想到一個詞叫『婊裡婊氣』，如果生活中有這種女生肯定會被撕（被罵），但在這個片子裡就不會，還可以盡情表演，是很棒的體驗。」陳可容私下不會裝可愛，還曾被懷疑過是女同志，「最後一場在酒吧要穿得很少，我覺得好像沒穿衣服」。

張俐晴想起曾暗戀男同學的回憶，「少女情懷總是詩，愛在曖昧不明時最美，就是有過這樣的苦戀心情，詮釋起這個偷偷暗戀學長的角色，真的有點真情流露，不過最後洗臉的片段因為洗很多次，我的臉都快洗到破皮了」。

(中時 )