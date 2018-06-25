為它棄BMW 《教宗與他的12件收藏》揭秘

2018年06月25日 21:24 中時 潘鈺楨

「雷諾4型」不僅是國民車款，更是使用超過30年的二手老車。。（海鵬提供）

教宗方濟各最近在他闡述藝術理念的新片《教宗與他的12件收藏》（Pope Francis: My Idea of Art）中，自梵蒂岡富可敵國、數以萬計的藝術收藏中，欽點出最愛的12件，究竟他怎麼選出？原來不以金錢價值衡量，而是以其能傳世的永恆價值。曾遭毀損的《聖彼得銅像》及《英雄軀幹》兩座雕塑都名列其中，它們在教宗眼裡，傳承了「價值再造」的精神，身價更勝完美無缺的藝術珍品。

有趣的是，一輛跨越教區行善、慰藉無數信眾的30年老車「雷諾4型」，也獲選藝術收藏之列《教宗的新車》，教宗甚至為它放棄BMW座車，珍愛程度可見一斑。這部由教宗首度親身闡述藝術理念的電影《教宗與他的12件收藏》。

教宗方濟各引領全球11億天主教徒，但他作風低調簡樸，即使擁有豪華名車卻鮮少搭乘，就連他當選教宗那天，都還是與其他主教一起搭乘小巴士進城。有趣的是，他的愛車「雷諾4型」不僅是國民車款，更是使用超過30年的二手老車。這輛車原先是義大利神父倫佐佐卡(Don Renzo Zocca)開了34年、跑遍義北教區行善的傳教車，就在教宗方濟各就任時，被當作禮物送進梵蒂岡，受到教宗喜愛程度，遠勝過任何藝術珍品。教宗認為該車具備的「愛與奉獻」，深具傳世價值、不容被「浪費」，一句箴言「我們不能害怕發現新的藝術形式」，使原本該是「被丟棄的東西」，搖身成為進駐梵蒂岡博物館的重要收藏。

曾呼籲世人珍惜資源、擺脫被欲望操控的教宗方濟各，這次在新片《教宗與他的12件收藏》更進一步宣揚「老事物其實傳承了新價值」的重要理念，他以聖彼得大教堂的《聖彼得銅像》為例，揭密該雕像其實是「回收」宙斯青銅雕像改鑄而成，雖因信徒觸摸、雙腳磨損殆盡，其庇佑世人的精神、依然吸引著全世界教徒引頸朝聖。此外，教宗還透露，羅丹的知名雕塑《沉思者》靈感其實「回收」自梵蒂岡所收藏的古希臘羅馬雕塑《英雄軀幹》，該雕塑被收藏時已是斷臂殘肢，米開朗基羅雖曾授命修復、卻拒絕做任何添肢更動，這反而啟發了後世藝術家羅丹，創作出舉世聞名的雕塑《沉思者》。

教宗方濟各不僅宣揚人道、環保理念，更是266任教宗中，首位公開談論藝術觀點的教宗。這部改編自教宗著作的電影《教宗與他的12件收藏》，獲得了梵蒂岡博物館的力挺，不僅出動4K高畫質攝影機拍攝，更結合藝術觀與歷史、社會關係，由教宗特別挑選12件藝術品來闡述重要價值，同時也反映當今社會的各種問題，片中金句「藝術品是上帝存在的最佳見證」更令觀者如醍醐灌頂。這部展現了梵蒂岡博物觀縱跨4000年珍品收藏的《教宗與他的12件收藏》，不僅獲選義大利盧卡國際影展特別放映，也被媒體形容是「一趟夢幻般的藝術之旅」。該片將於7月6日在台上映。

(中時 )