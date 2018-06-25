吳朋奉念念不忘 看完《只有大海知道》直播心得

2018年06月25日 21:27 中時 潘鈺楨

新北市長朱立倫包場支持《只有大海知道》，邀請貢寮臨海小學的學生一同欣賞。（海鵬提供）

國片《只有大海知道》，口碑目前延燒全台，上映10天狂賣500萬票房，不僅吸引新北市長朱立倫包場支持，就連紐西蘭導演訪台、還特地前往欣賞，看完直呼「電影太感人」。

這部以蘭嶼文化為題材的國片，除了感人劇情，片中風光美景及達悟文化也相當吸睛。「三金影帝」吳朋奉看完該片一直念念不忘，今天還特地上該片電影官方粉絲頁直播心得分享，他除愛上蘭嶼風光人文，推薦觀眾進戲院欣賞；更被金曲歌王陳建年做創作的主題曲《海的眼淚》深深打動，直說「看完超想飛到蘭嶼」。

新北市長朱立倫今天特別包場支持《只有大海知道》，並邀請貢寮臨海小學的學生一同欣賞這部結合海洋文化與偏鄉教育題材的電影。他還特別感謝該片導演崔永徽拍出這麼好看的電影，讓他從片中認識蘭嶼風情與達悟文化。有趣的是，由於這幾所貢寮小學都臨近大海，學生不僅熟稔海洋文化，個個更是海中蛟龍，都得通過潛水考驗才能畢業。片中童星鍾家駿悠游潛水畫面，讓他們看得相當興奮，直呼「終於遇到對手了！」，童言童語十分可愛。

國片《只有大海知道》票房告捷，連來台參訪的紐西蘭電影團隊也有所耳聞，特地跑到戲院觀賞，沒想到電影熱賣程度超乎他們想像，一行六人還差點買不到票。紐西蘭原住民導演塔米戴維斯（Tammy Davis）看完表示，片中達悟族人面臨現代化衝擊，在傳承文化上的努力，讓他看得心有戚戚焉，還靦腆坦承數度被感動到落淚，更等片尾字幕跑完才依依不捨離開戲院。

紐西蘭國際電影節主席凱瑟琳菲茨杰拉德（Catherine Fitzgerald）與紐西蘭電影委員會的國際部總監裴恩思（Chris Payne）也被該片真誠動人的故事所打動，不僅所有人聊天話題都圍繞在這部電影上，更計畫邀請該片導演崔永徽，赴紐西蘭介紹這部極具文化價值的電影。這部讓大人、小孩以及老外都看得盡興的國片《只有大海知道》現正熱映中。

(中時 )