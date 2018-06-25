美國陸戰隊失去第1架F-35B 受損機不修復

2016年一架美國陸戰隊的F-35B於空中起火，現在這架戰機確定報銷，列為損失。(圖/美國海軍陸戰隊)

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中時電子報

大約兩年前，一架美國陸戰隊的F-35B戰機在飛行中起火，這是內部武器艙支架的問題導致。現在這架戰機確定不予修復，成為陸戰隊第一架列為事故損失的F-35。

美國陸戰隊時報(marinecorps times)報導，這架F-35B在2016年10月27日起飛後不久，戰機電腦顯示武器艙發生著火，因此飛行員緊急降落在博福特陸戰隊航空基地(Marine Corps Air Station Beaufort)，調查發現，武器艙的的支架與靠近液壓管線的電線發生了摩擦，短路造成火花，點燃了從液壓管路中洩漏的一些油料，因為管路也個針孔大小的破洞，戰機製造商洛馬公司之後承認是飛機本身的缺陷。

這架受損的戰機就處於待修狀態，在經過近1年多評估後，陸戰隊認為修復成本過於昂貴不符效益，因此決定報廢而不修復，不過還沒決定它的前途，是要將它作為維修培訓的教材，或是送博物館當展品。

F-35B戰機已在黃蜂號兩棲突擊隊部署，也完成武裝的拆裝。(圖/美國海軍陸戰隊)

儘管失去了這架F-35B，但是美國陸戰隊在F-35換裝進度上，仍然取得了一些重要的進展，比如操作F-35B的第31海軍陸戰飛行中隊，正式部署黃蜂號兩棲攻擊艦(USS Wasp,LHD 1)，而且在部署期間，F-35B也首次在海上完成彈藥裝卸，成為實際戰力。

(中時電子報)

文章來源：The Marine Corps has lost its first F-35

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