柬埔寨JC航空緊急備降 讓生病台籍旅客得到高效救治

2018年06月25日 21:43 工商 張佩芬

旅客和家屬寫感謝函給JC航空。圖 ：業者提供

本月23日，當地時間17：38，柬埔寨JC航空一架本該飛往台北的班機緊急降落在澳門國際機場，飛機停穩，在停機坪等候多時的機場醫護人員迅速進入客艙，在JC航空空乘的協助下將一名蜷縮身體的台灣籍乘客迅速抬上擔架，送進停靠在飛機旁的救護車，地勤人員陪同生病旅客及家屬火速趕往最近的醫院。

據JC航空機長成威回憶，當時在接到乘務長關於旅客病情緊急的報告后，機組第一時間做出決定就近備降澳門機場，此時留給JC航空運控部門協調澳門當地救護、機場服務的準備時間不到30分鐘，一封報文迅速通過機上無線電通訊設備發送到遠在柬埔寨的JC航空運行控制中心，於是運控部、地服部等各相關部門開始了高速運轉。

與此同時，JC航空當班機組一面對乘客實施急救，一面積極向QD668航班的其他旅客做好溝通與解釋，得到了乘客們的理解和全力支持。該航班在機場相關工作人員的配合下於19：09再次起飛。

3個多小時后，旅客病情趨於平穩，看著醫生送出來的檢查報告，一直全程陪同旅客的地面服務人員終於長舒一口氣。就在此時手機突然響起，信息顯示：“病人及其同行人員向公司提交的安排至其他航空公司航班回台北事宜已獲批准，JC航空將免費為該三名旅客安排回台北機票，機票已出票完畢。”

在登上回家的飛機前，生病旅客在同行親友的幫助下留下了一封對JC航空的親筆感謝信，對JC航空如此珍視旅客生命以及提供的貼心周到服務點贊！

柬埔寨JC航空此次緊急備降，雖然付出了經濟代價，也給后續航班造成了時間延誤，但乘客的安全是底線，備降決定也得到了QD668機上乘客的理解和認可。公司表示這樣決策體現的是對旅客生命的尊重，也是JC航空再一次用實際行動兌現旅客服務的諾言。

(工商 )