彰化線西民宅火警 88老嫗命喪火窟

彰化縣線西鄉沿海路上晚間發生民宅火警，火勢猛烈。(謝瓊雲翻攝)

友善列印
中時
彰化縣線西鄉沿海路上晚間發生民宅火警，獨居的88歲黃姓老婦人逃生不及，被救出時已無生命跡象。(謝瓊雲翻攝)
消防人員出動12部車輛、20人趕赴現場灌救。(謝瓊雲翻攝)
彰化縣線西鄉沿海路上晚間發生民宅火警，獨居的88歲黃姓老婦人逃生不及，被救出時已無生命跡象。(謝瓊雲翻攝)
獨居的88歲黃姓老婦人逃生不及，被救出時已無生命跡象，送醫仍宣告不治。(謝瓊雲翻攝)

25日晚間7點半左右，彰化縣線西鄉沿海路一段一處住宅發生火警，88歲黃姓獨居老婦，消防隊緊急趕到現場將火勢撲滅後，將黃婦救出，可惜已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，初步研判起火點在二樓，但因火勢猛烈二樓全面燃燒，詳細起火原因仍需火場鑑識調查。

彰化縣消防局第一大隊長詹江州，獲報後出動各式消防車輛10輛、救護車2輛，消防人員19人、役男1人前往搶救；現場為一樓水泥建築，二樓鐵皮建築，二樓全面起火燃燒，燃燒面積約30平方公尺，19時52分火勢控制後、20時16分火勢撲滅；當時雖即時將黃姓老婦人救出，可惜已無生命跡象，送往彰濱秀傳醫院急救仍宣告不治。

根據了解，鄰居向消防人員指稱，死者平時一人獨居，但家屬都住在附近，火警發生不久後，消防人員接獲鄰居報案，死者媳婦也迅速趕抵火警現場站在路邊焦急等候，死者當時是否正在睡覺？或是正在煮食？因二樓已被燒個精光，仍須火場鑑識人員進一步調查釐清起火原因。

(中時 )

台中中友百貨驚傳墜樓 18歲男留… 台灣命案頭一遭 華山分屍男撒「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。