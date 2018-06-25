彰化線西民宅火警 88老嫗命喪火窟

2018年06月25日 21:53 中時 謝瓊雲

彰化縣線西鄉沿海路上晚間發生民宅火警，獨居的88歲黃姓老婦人逃生不及，被救出時已無生命跡象。(謝瓊雲翻攝)

消防人員出動12部車輛、20人趕赴現場灌救。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣線西鄉沿海路上晚間發生民宅火警，獨居的88歲黃姓老婦人逃生不及，被救出時已無生命跡象。(謝瓊雲翻攝)

獨居的88歲黃姓老婦人逃生不及，被救出時已無生命跡象，送醫仍宣告不治。(謝瓊雲翻攝)

25日晚間7點半左右，彰化縣線西鄉沿海路一段一處住宅發生火警，88歲黃姓獨居老婦，消防隊緊急趕到現場將火勢撲滅後，將黃婦救出，可惜已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，初步研判起火點在二樓，但因火勢猛烈二樓全面燃燒，詳細起火原因仍需火場鑑識調查。

彰化縣消防局第一大隊長詹江州，獲報後出動各式消防車輛10輛、救護車2輛，消防人員19人、役男1人前往搶救；現場為一樓水泥建築，二樓鐵皮建築，二樓全面起火燃燒，燃燒面積約30平方公尺，19時52分火勢控制後、20時16分火勢撲滅；當時雖即時將黃姓老婦人救出，可惜已無生命跡象，送往彰濱秀傳醫院急救仍宣告不治。

根據了解，鄰居向消防人員指稱，死者平時一人獨居，但家屬都住在附近，火警發生不久後，消防人員接獲鄰居報案，死者媳婦也迅速趕抵火警現場站在路邊焦急等候，死者當時是否正在睡覺？或是正在煮食？因二樓已被燒個精光，仍須火場鑑識人員進一步調查釐清起火原因。

(中時 )