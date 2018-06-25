35歲胡歌想當爸 時尚大片喜露居家樣

2018年06月25日 22:32 中時 陳張眾

胡歌在最新釋出的大片中，在鏡頭前展現出具有感染力的輕鬆笑容，以傳達EMPORIO ARMANI品牌DNA中「joie de vivre」（生活喜悅）的涵義。（EMPORIO ARMANI提供）

胡歌近期正投入新作《南方車站的聚會》拍攝，許久未露面的他，日前為綜藝節目擔任朗讀者的角色，並藉著莎翁巨作《哈姆雷特》反饋自我生命歷程，而其曾出演的偶像劇《獵場》也正式在台開播。積極重返演藝事業之餘，擁有超高人氣的他，也再度與義大利精品EMPORIO ARMANI合作，以品牌大中華區及亞太區代言人身分，拍攝2018秋冬系列廣告。

在由Solve Sundsbo掌鏡的形象大片中，只見胡歌單手倚靠沙發一臉愜意神情，不同以往時尚大片中的距離感，整體營造出透著歡喜、愉悅的氛圍。另張大片中，他則兩手輕握水杯，在鏡頭前展現出具有感染力的輕鬆笑容，以極盡生活感的視角，傳達出EMPORIO ARMANI品牌DNA中「joie de vivre」（生活喜悅）的涵義。

而35歲的胡歌，結婚議題仍飽受關注，他曾在受訪時透露，如果有小孩他應該會特別激動，且認為這輩子最重要的職業就是父親。儘管對生子一事抱持期待，也表示不想年紀太大的時候才有小孩，但正牌「胡太太」卻是遲遲沒有浮出水面。現在有如此居家感的大片釋出，除了讓螢幕前的「鍵盤太太」們一飽相思之苦外，更滿足了大眾對胡歌私下生活中的想像。

(中時 )