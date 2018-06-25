35歲胡歌想當爸 時尚大片喜露居家樣

胡歌以大中華區及亞太區代言人身分，再度登上義大利品牌EMPORIO ARMANI 2018秋冬形象廣告。（EMPORIO ARMANI提供）

友善列印
中時
胡歌在最新釋出的大片中，在鏡頭前展現出具有感染力的輕鬆笑容，以傳達EMPORIO ARMANI品牌DNA中「joie de vivre」（生活喜悅）的涵義。（EMPORIO ARMANI提供）

胡歌近期正投入新作《南方車站的聚會》拍攝，許久未露面的他，日前為綜藝節目擔任朗讀者的角色，並藉著莎翁巨作《哈姆雷特》反饋自我生命歷程，而其曾出演的偶像劇《獵場》也正式在台開播。積極重返演藝事業之餘，擁有超高人氣的他，也再度與義大利精品EMPORIO ARMANI合作，以品牌大中華區及亞太區代言人身分，拍攝2018秋冬系列廣告。

在由Solve Sundsbo掌鏡的形象大片中，只見胡歌單手倚靠沙發一臉愜意神情，不同以往時尚大片中的距離感，整體營造出透著歡喜、愉悅的氛圍。另張大片中，他則兩手輕握水杯，在鏡頭前展現出具有感染力的輕鬆笑容，以極盡生活感的視角，傳達出EMPORIO ARMANI品牌DNA中「joie de vivre」（生活喜悅）的涵義。

而35歲的胡歌，結婚議題仍飽受關注，他曾在受訪時透露，如果有小孩他應該會特別激動，且認為這輩子最重要的職業就是父親。儘管對生子一事抱持期待，也表示不想年紀太大的時候才有小孩，但正牌「胡太太」卻是遲遲沒有浮出水面。現在有如此居家感的大片釋出，除了讓螢幕前的「鍵盤太太」們一飽相思之苦外，更滿足了大眾對胡歌私下生活中的想像。

(中時 )

吳朋奉念念不忘 看完《只有大海… 賈永婕自認以前很「假掰」 將和…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。