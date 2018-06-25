吳子嘉：623活動是大慘劇 把民進黨的臉都丟光了！

2018年06月25日 22:53 中時電子報 黃麗蓉

民進黨台北市長參選人姚文智，23日舉辦首場造勢晚會，參與人數慘遭網友酸爆。媒體人吳子嘉接受電台專訪時直言，623這個活動，可說是大慘劇，把民進黨的臉都丟光了！

該場造勢晚會，是由民進黨北市黨部向黨籍北市議員、84位里長發出甲級動員令，其中議員、議員參選人的動員責任額是200人，里長則有50個動員額。另外還有21位市黨部執委及評委、十二區服務處。後來活動來多少人？姚文智、主辦單位都號稱超過1萬5000人，卻慘遭網友拿「空拍照」打臉。

吳子嘉指出，7月5號~7月10號左右，他所屬的電子報還會再做一次台北市長民調，先讓623事件沉殿一下。他更直言，623這個活動，大概是本年度民進黨最大的慘劇，簡直不像話，把民進黨的臉都丟光了！

美麗島電子報董事長吳子嘉接受《POP搶先爆》黃光芹專訪，被問到有人認為金曲獎影響造勢人數，吳子嘉否認這個說法，他表示，姚文智的支持者結構傾向老年層，全部都是50歲、80歲以上的老頭，沒有年輕人，年輕人才會跑去聽金曲獎。

吳子嘉說，該場造勢動員的結果非常慘，整個過程更是荒謬至極。姚文智本人完全沒有藉這個重大儀式、重大場合，提出他個人對台北市政的主張。他只看到，姚賣出各種不同顏色的T恤，可以確定的是他的T恤會大賣、姚的T恤店也會生意興隆。但除此之外，他都沒提出一項施政主張，而所謂的捷運0元、二胎國家養，只能說是胡說八道。

(中時電子報)