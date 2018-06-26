漸行漸遠 美防長馬提斯已不在川普政權核心

美國總統川普與防長馬提斯在白宮出席內閣會議的資料照。（美聯社）

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中時電子報

美國國防部長馬提斯將於6月26到28日訪問中國，就兩國和兩軍關係，還有共同關心的問題交換意見。

不過，據美國全國廣播公司新聞台（NBCNews）25日報導，馬提斯和美國總統川普似乎漸行漸遠。他5月從同僚口中得知，川普已決定退出伊朗核協議，於是急忙趕在正式宣佈前，拚命打電話給這位白宮主人，但已經來不及了。

當然，這種狀況不會是最後一次。

一個月後，就在川普與北韓最高領導人金正恩舉行過峰會後，他被告知，總統已下令中止美韓聯合演習。

上星期，川普再度攻其不備，直接宣佈責成五角大廈成立太空部隊，成為美軍第6軍種。

分析指出，種種跡象顯示，近幾個月來，馬提斯的角色已出現重大轉變。現任與前任白宮和五角大廈官員說，馬提斯是川普政府留任最久的官員之一，但總統卻愈來愈少聽他的建議。

一位密切觀察兩人關係的前高級白宮官員說：「他們的看法其實並不一致。」

而這與川普剛上任時，雖然與馬提斯的看法不同，但在要做重大決定時，都會徵詢他的意見成了鮮明的對比。

一名白宮高級官員指出，他向來與川普都不是很親近，但總統很尊重他。不過，近幾個月來，川普對他的態度愈來愈冷淡。現任與前任白宮官員說，其中部份原因在於，川普開始認為，馬提斯輕視他，對執行他的政策並不積極。

(中時電子報)

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