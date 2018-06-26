蔡英文談民主 董智森痛批：民進黨哪有什麼民主？

2018年06月26日 00:01 中時電子報 丁世傑

蔡英文今（25）日參加台灣民主基金會說台灣的民主。對此，董智森痛批，台灣哪有真民主？台灣民主是民進黨當選才算，民進黨輸了就不算，即使連台大校長選輸了都不認帳。

董智森在News98《小董真心話》指出，民進黨哪有什麼民主，馬英九當總統，國民黨在立法院過半數，民進黨占領主席台93次，讓國民黨沒辦法開會。人數少卻要聽他的，不然不同意；國民黨一路讓，這叫民主嗎？民主是數人頭啊！但民進黨從來不認帳！這是一個非常惡劣的黨。

董智森舉例，高雄氣爆案判決出爐，馬英九執政下經濟部所屬中油沒有責任，高雄市政府4成責任，華運公司3成，李長榮化工3成責任。高市府責任最大，可是高市府不用賠償，所有責任都撇清了。高市府有沒有人被懲處？沒有！只有馬政府的經濟部長被羞辱，就辭職下台。

陳其邁當時在立法院痛罵經濟部長張家祝冷血，因為經濟部管中油。張家祝隔天就辭職，現在陳其邁卻要選高雄市長。

董智森痛批，蔡英文嘴巴講的都很漂亮，是國軍弟兄的靠山，才刪年改，甚麼靠山？不是很好笑嗎？又如華山分屍案，中央政府和台北市政府互推，人都死了還在推，都沒責任？

董智森痛指，蔡英文說民主，她的民主是什麼民主？她的民主是順應她才是民主！

(中時電子報)