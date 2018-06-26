世足》俄羅斯擺烏龍又見紅 烏拉圭小組賽3戰全勝

2018年06月26日 00:00 中時電子報 黃邱倫

世足賽率先晉級的俄羅斯與烏拉圭在小組賽最後一戰碰頭，沒想到地主隊不但出現烏龍球，而且後場大將史莫尼科夫還累積兩張黃牌，領到紅牌被驅逐出場，戰鬥民族只能以10人應戰，最終以0比3落敗，烏拉圭首次世足賽3戰全勝，以A組第一晉級16強。

俄羅斯契里薛夫烏龍球，烏拉圭A組3戰全勝。(路透社)

烏拉圭蘇亞雷斯第10分鐘雖然沒能短傳中間給卡瓦尼，但班塔庫在禁區外遭到犯規，賈辛斯基吞下黃牌，蘇亞雷斯把握住19碼自由球操刀機會，右腳勁射破門，首開紀錄；俄羅斯隨即在第12分鐘強力反撲，但被烏拉圭門將穆斯萊拉趨前雙掌擋下，第17分鐘俄羅斯攻勢再起，角球直接開到禁區內，可惜茲尤巴頭槌沒進。

第23分鐘，烏拉圭開角球，俄羅斯球員將球頂出禁區外，拉克索特第一時間起腳抽射，碰到俄羅斯契里薛夫的腳，改變了球的行徑路線，導致阿金費夫沒能撲救，大會判定是烏龍球，同時也是本屆第6顆烏龍球，平了1998年法國單屆最多顆烏龍球紀錄，烏拉圭取得2比0領先優勢。

本屆至今已出現6顆烏龍球，世足史上第47顆烏龍球，而出現烏龍球的澳洲、摩洛哥、奈及利亞、波蘭、埃及與俄羅斯等隊都苦吞敗仗。

2球落後的俄羅斯，開始拚命搶攻，企圖以人海戰術壓迫敵軍防線，但後防差點失陷，烏拉圭2次快速反擊險些得手。第36分鐘史莫尼科夫從後面剷倒拉克索特，被判罰黃牌，也是個人本屆第2張黃牌，因此領到紅牌被趕出球場，而且16強淘汰賽也將被禁賽，俄羅斯只能以10人應戰。

占有人數上優勢的烏拉圭，直到第90分鐘烏拉圭開角球，隊長高釘頭槌，被守門員阿金費夫檔下，卡瓦尼趁機補上一腳，踢進本屆個人第一球，最終就以3比0獲勝，最近6場都沒有失球，平隊史紀錄；頭號門將穆斯萊拉代表國家隊100場出賽，世界盃第14場創隊史新高。

71歲老教頭塔巴雷斯，1988年開始執掌國家隊，1990年16強賽0比2不敵地主義大利，2006年重返國家隊執教，2010年小組賽3比0輕取地主南非，本屆再次率領烏拉圭擊敗地主球隊。

(中時電子報)