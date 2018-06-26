世足》又是補時進球！沙烏地2：1絕殺埃及

2018年06月26日 00:04 中時電子報 黃及人

薩拉雖替埃及先馳得點，仍無法改變最後敗北命運。(路透社)

埃及、沙烏地阿拉伯兩支無緣16強隊伍，25日進行榮譽對決，埃及雖然先馳得點，沙烏地阿拉伯卻先是靠12碼罰球追平，接著在最後傷停補時，阿達薩里在亂軍中踢進致勝球，2比1力退埃及，這是沙烏地24年來首次拿下世足賽勝利！

埃及開賽排出4-2-3-1，面對沙烏地阿拉伯的4-5-1，踢到第22分鐘，埃及利用對方傳球失誤，發動快攻反擊，薩拉接獲隊友長傳，1個人面對2名沙烏地阿拉伯後衛防守，漂亮把球挑高越過門將頭頂入網，幫助埃及先馳得點。

沒想到第39分鐘，阿沙拉尼在禁區起腳，剛好擊中埃及法提的手，被主審吹判手球，直接罰12碼球，沙烏地阿拉伯派出阿穆瓦拉，結果他踢向球門左側，完全被埃及門將艾哈達里猜中，直接把球打出界外，精采化解追平危機。

來到上半場傷停補時，埃及後衛阿里加布爾竟在禁區推倒阿穆瓦拉，沙烏地阿拉伯再獲12碼罰球，主審還特地跑去看VAR確認判決無誤，這次換成阿法拉吉操刀，順利射進沙烏地阿拉伯本屆世足賽首次進球，雙方1比1平手。

沙烏地阿拉伯下半場持續掌握大部分攻勢，卻沒真正足以威脅對方的射門，反觀埃及仍以防守反擊為主，薩拉卻在禁區遭到嚴防，導致埃及進攻完全受阻，眼見比賽進入傷停補時，阿達薩里卻在比賽快結束踢進全場最關鍵的1球。

當時最後傷停補時4分鐘即將結束，眼看沙烏地阿拉伯這波進攻，將是他們在今年世足賽最後1次，阿達薩里卻在禁區亂軍當中，抓住艾哈達里防守漏洞，在球門前面直接起腳，幫助沙烏地2比1絕殺埃及，也拿本屆世足賽首勝。

埃及隊長艾哈達里也以45歲又161天，成為世足賽史上年紀最老的出賽球員，他從1996年開始踢國家隊，今天是他在國際賽生涯第153場比賽，他的年紀甚至比本屆世足賽3名球隊主帥(塞爾維亞、西班牙與塞內加爾)還老。

(中時電子報)