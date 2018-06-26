美陸貿易相爭 俄農產品漁翁得利

2018年06月26日 01:10 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網25日報導說，陸美貿易摩擦可能讓第三者俄羅斯獲利。俄羅斯正密切關注情勢發展，試圖把包括大豆等在內的更多農產品打入大陸市場。與大陸相接壤的俄國遠東地區大幅增加了大豆種植，大豆等農產品對陸出口規模也在急劇擴大。

俄羅斯正密切關注陸美貿易緊張情勢如何發展。在俄國媒體相關話題的討論中，經常能聽到俄羅斯應把握這次機會，擴大對陸穀物出口，讓更多俄羅斯農產品占領大陸市場的呼聲。

美國之音指出，俄羅斯農產品未來很可能成為繼石油、天然氣、木材、礦產資源，以及軍火之後，另一項對大陸的主要出口產品。普丁總統不久前訪陸，與大陸領導人互動交流時的一個話題就包括了解陸美貿易摩擦內情，藉機推動擴大俄羅斯農產品出口。

剛上任的俄羅斯遠東發展部部長科茲洛夫數天前表示，俄羅斯將增加對陸農產品出口，與大陸相接壤的遠東地區正大規模種植大豆然後出口大陸。

科茲洛夫先前擔任黑龍江另一岸俄羅斯阿穆爾州的州長。科茲洛夫說，阿穆爾州對陸主要出口商品就是大豆和小麥，阿穆爾州的大豆產量能占俄羅斯全國大豆產量的35％。他說，俄羅斯去年全年大豆產量大約為360萬噸，其中遠東地區的大豆產量占200萬噸。

科茲洛夫說，俄羅斯大豆在大陸市場擁有競爭力，因為主要優勢是生態和無轉基因產品。已有當地企業開始向大陸出口豆油。他說，遠東地區的肉類市場很快將飽和，俄羅斯也將瞄準大陸等鄰國更多出口肉類產品。他說，預計遠東地區明年將向大陸出口10萬噸牛奶和奶製品，未來將會提高到100萬噸。

科茲洛夫指出，大陸現在是遠東地區最主要的外國投資人，除了想在哈巴羅夫斯克（伯力）邊疆區投資興建造紙廠外，大陸還計劃興建大豆剝離工廠，並在濱海邊疆區投資興建糧食儲運碼頭。俄羅斯媒體稍早前報導說，一家從事糧食進出口業務的大陸大型國有企業正與俄羅斯有關方面談判，試圖購買俄羅斯南部位於黑海岸邊的一座糧食儲運碼頭的部分股權。

美國之音報導說，俄羅斯主要農產品生產商「俄羅斯農業公司」，正在與大陸相接壤的濱海邊疆區大規模種植大豆和玉米。該公司總裁莫什科維奇數個月前表示，最近幾年俄羅斯的農產品出口規模越來越大，這一趨勢已無法逆轉。他說，俄羅斯對大陸的大豆出口潛力十分巨大，未來5年內，俄羅斯能把對陸大豆出口量急劇提升到1000萬噸。

大陸是俄羅斯大豆的主要出口市場。俄羅斯農產品專家分析中心不久前發表報告說，俄羅斯大豆對陸出口量去年比前年增長了將近17％，但俄羅斯大豆僅在大陸市場占有0.4％的份額。

但這份報告認為，大陸市場是驅動遠東地區大豆產業發展的關鍵引擎。如果大陸對美國大豆開徵高關稅，俄羅斯明年對陸大豆出口可能達到60萬-70萬噸，未來每年的大豆出口量能達到100萬噸。報告認為，俄羅斯增加對陸大豆出口，同樣能促進遠東地區吸引更多陸資。

有俄羅斯農業市場分析人士認為，受到物流和倉儲基礎設施落後影響，俄羅斯不太可能很快大幅增加對陸農產品出口量，未必能從陸美貿易摩擦中獲得太多利益。

農業領域活動人士舒達耶夫說，俄羅斯肯定會在國家層面上繼續推動糧食出口。他說：「任何國家都感興趣自己產品的市場能擴大，如果某個國家離開，別人就會立刻填補空白，這是天經地義的市場法則。」舒達耶夫認為，俄羅斯農產品出口利潤很高，這一產業也有很多不透明的地方，許多公開數據並不十分可靠。

美國之音指出，其他相關分析人士則認為，糧食和穀物出口涉及政治，陸方有意不對俄羅斯開放糧食市場，俄羅斯目前正積極遊說陸方，希望能允許更多的俄羅斯地區出產的糧食出口大陸。

俄羅斯兩、三年前才開始向大陸大量出口農產品。大陸過去曾以病蟲害等原因禁止很多俄羅斯地區的糧食輸陸，但這份名單上被禁俄羅斯地區的數量正在逐漸減少。俄羅斯期望未來全部取消禁令後，尤其是俄羅斯的烏拉爾、西伯利亞和遠東地區能出口更多糧食至大陸。兩國官方正在討論進一步簡化糧食檢疫和過關等領域的官僚程序。

俄羅斯去年糧食獲得了破紀錄的大豐收，這使俄羅斯超越了烏克蘭，成為繼美國之後的世界第二大糧食出口國。

俄羅斯農業部部長特卡喬夫說，俄羅斯糧食出口目前增長了35％。俄羅斯主要糧食出口國是埃及、土耳其和孟加拉等國。俄國媒體說，在大陸穀物市場，俄羅斯所占份額仍然不大。

(中時 )