砍軍公教因不會投綠？ 胡幼偉：民進黨失掉「隱藏版」選票

2018年06月26日 02:10 中時電子報 黃麗蓉

軍公教年改7月1日上路，為抗議年改，網路發起零消費運動。前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉指出，民進黨以為，砍軍公教警消退休金無所謂，反正這些人選舉時也不會投民進黨，但事情真如此簡單？其實民進黨失去的是「隱藏版」選票，因軍公教們的子女或許原本是投民進黨的，會因此不再投民進黨了！

胡幼偉在臉書點出，軍公教退休金被大砍後，會跟子女說：本來可以給你一筆錢當買房子的頭期款，但現在老本不夠用了，這錢就沒法給了，子女一向投民進黨，心裡一怨，就不投民進黨了。或是告訴子女，退休金被砍了，每月印傭或菲傭的錢，本來不需要你們出的，現在你們要出這個錢啊！本來一直投民進黨的子女，不爽，也不投了！

或是告訴子女，本來有一筆錢可以讓你去留學，如今退休金被砍，老本縮水，要留學，你自己想辦法吧！子女原本投民進黨的，森77也不投民進黨了！或是告訴子女，幫你帶孩子，原本不跟你拿錢的，但退休金被砍了，帶孩子的花費，你得給啊！子女原是投民進黨的，也會因此不投了！

或是告訴子女，你每月賺的錢你自己花就好，我們有退休金，你不用再給我們錢了。退休金被砍了，生活費不夠了，以後你每月得給我1萬元喔！子女原本投民進黨的，心生埋怨，也棄民進黨而去！胡幼偉強調，如此一來，「砍軍公教警消退休金，真的沒關係嗎？」

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭留言回說：「沒有人是局外人！」網友也紛紛說：「說的好，千算萬算不值天一劃，民盡黨的死期到了。」、「傷害有如無底深淵...」、「最好給個大教訓。」、「在職的公務人員更不敢花錢，都要自己提撥存退休金，那些靠公務人員賺錢的小販，能不怨民進黨嗎？X，不投民進黨了！」、「10年後生活品質堪慮~」、「能等10年？年底就經濟大崩盤。」

(中時電子報)