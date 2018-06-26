初戀少女百貨公廁瘋狂嘿咻 母嘆：生女兒沒用

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

南部地區一名年僅13歲的國中少女，網路結識比她大10歲的「葛格」，兩人很快陷入「熱戀」，從公園到百貨公司、住家都可以瘋狂「嘿咻」，女孩子的家長從女兒手機，發現這段荒唐的行徑，氣得狀告「葛格」性侵。不料，法庭上，少不更事的少女，竟然還向法官求情，說要與共組家庭，讓少女父母氣得七竅冒煙，不知該說麼。

這名少女的家長是無意中，在女兒的手機記事本內，發現詳細記載和男友交往情形，包括兩人約會日期、時間，以及在什麼地點「拍拍」為都有詳細紀錄，更讓為人父母難為情的是，「小兩口」發生性行為的地點，竟然在公園廁所、百貨公司樓梯間就可以做出這種不可告人的事來。

感嘆世風日下的父母怒不可支，帶著女兒前往驗傷，並提告提告對方男孩子，明知少女未滿14歲，性自主能力及判斷能力均尚未成熟，卻和其發生性關係。

據《三立新聞》報導，法庭上這名被告「葛格」坦承知道少女未滿14歲，以及兩人曾嘿咻6次等事蹟，但少女仍不斷向法官求情，表示「葛格」對她很好，兩人打算未來共組家庭，請求法官從輕量刑，這時少女家長聽到女兒竟然還這樣護衛著對方，氣得搖頭大罵「生女兒沒有用」。

後來法官考量兩人為男女朋友，這名「葛格」也不過年僅23歲，在思慮未周下基於性慾衝動而犯案，且發生性行為並未違反少女意願，依法為被告減刑至2年徒刑，並宣告緩刑5年，另需提供200小時義務勞務應接受法治教育課程3場，可上訴。

(中時電子報)

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