世足》VAR改判進球有效 西班牙戰平摩洛哥 驚險搶下B組第1

西班牙替補前鋒阿斯帕斯（右）終場前以右腳勾進精彩的腳後跟進球，原本裁判吹判越位在先，經VAR檢視改判進球有效，讓西班牙戰平摩洛哥。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

「鬥牛士」西班牙26日不輸就能晉級16強，卻被已經淘汰、為了尊嚴而戰的摩洛哥嚇出一身冷汗，踢完全場90分鐘仍以1比2落後。所幸替補前鋒阿斯帕斯的越位破門，經「影像助理裁判」（VAR）判定為有效進球，讓西班牙以2比2逼和摩洛哥，驚險挺進16強。

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由於同一時間葡萄牙1比1踢平伊朗，讓伊比利雙雄都晉級16強。不過雙牙同為1勝2和、積分5分，連進4球、失3球都一模一樣，按規則比較公平競賽積分，黃牌較少的西班牙拿下B組第1，16強將對決東道主俄羅斯，葡萄牙獲B組第2，則要與A組冠軍烏拉圭拚搶8強門票。

西班牙伊涅斯塔（右起）、拉莫斯傳球失誤，讓摩洛哥前鋒布泰伯成功截球並先馳得點。（路透）
摩洛哥前鋒布泰伯（右）抓住西班牙傳球失誤，單刀赴會以左腳射進穿襠進球。（美聯社）

2敗的摩洛哥此役把鬥牛士嚇出一身冷汗，開賽14分鐘，西班牙老將伊涅斯塔在左中場回傳後衛拉莫斯，因為傳球力道不足，兩個人第一時間都沒去拿球，摩洛哥前鋒布泰伯一個箭步將球截走，單刀面對出擊的門將德赫亞，起左腳踢進穿襠進球。

5分鐘後伊涅斯塔將功折罪，殺入禁區左側下底送出絕妙回敲，助攻伊斯柯破門。上半場雙方戰成1平，不過西班牙控球率70％、7射門都占優勢，摩洛哥則領到4張黃牌。未料第81分鐘，摩洛哥開出右側角球，21歲前鋒恩內西里頭槌破門，讓鬥牛士二度落後。

西班牙中場伊斯柯（左三）勁射踢進追平球。（美聯社）

倘若葡萄牙擊敗伊朗，西班牙輸球也能晉級16強，但原本1比0領先的葡萄牙，終場前經VAR檢視後改判12碼球，被伊朗追成1平，幾乎同一時間西班牙替補前鋒阿斯帕斯勾進絕妙的腳後跟進球，第一時間卻被吹判越位。

烏茲別克名哨伊爾馬托夫檢視VAR後，認定阿斯帕斯並未越位，改吹進球有效，讓西班牙絕處逢生。最終西班牙以2比2戰平摩洛哥，不但拿到16強門票，還擠下葡萄牙以B組第1出線，避開難纏的烏拉圭。

(中時電子報)

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