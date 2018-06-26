世足》C羅罰丟12碼 葡萄牙B組第一也飛了

葡萄牙隊長C.羅納多（右）罰丟12碼球後懊惱抱頭。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

2018年俄羅斯世足賽小組賽B組的葡萄牙與伊朗之戰，踢出兩隊火爆氣氛，葡萄牙球星C.羅納多踢出火氣，一記12罰碼被門將擋下、自己也吃了1張黃牌，最後葡軍夸雷斯馬與伊朗的安薩里法德各進1球，兩隊踢成1：1和局，伊朗慘遭淘汰。

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葡萄牙排出4-4-2陣法對上伊朗的4-5-1，雖然葡萄牙占有搶攻的上風，全場擁有67％的控球率、14次射門，C羅3次正射皆被伊朗守門員貝蘭瓦擋住，葡軍不易攻破本屆參賽隊伍中「最會防守」的伊朗大門。

葡萄牙也遭到伊朗火爆踢球激怒而吃虧，C羅12碼球沒進使得葡軍無法搶占小組賽第1，同時葡軍吃下4張黃牌、包括C羅1張，由於B組西班牙與葡萄牙戰績都是1勝2和、積分5分，連進4球、失3球，依照規則黃牌較少的西班牙拿下B組第1，葡萄牙屈居第2。

葡萄牙邊鋒夸雷斯馬（左二）在上半場終了前踢進漂亮遠射。（路透）

伊朗與葡萄牙之戰直到比賽第45分鐘，葡萄牙前鋒夸雷斯馬找到機會在熟悉的右路帶球攻門，先傳球給站在門前的隊友阿崔恩席爾瓦再策應回傳，讓夸雷斯馬找到出腳機會，凌空抽腳進球，為葡萄牙踢進第1球。

此役葡萄牙原本憑藉兩股贏球力量，分別是已進4球的前鋒C羅與守門員派崔修安定軍心的擋球功力。然而葡軍後衛牢固的防守有效破壞伊朗幾次反撲，派崔修較無表現機會，C羅也沒進球，反而34歲夸雷斯馬適時建功，踢進自己在世足賽第1球。

葡萄牙在比賽第53分鐘獲得一記12碼罰球的機會，由C羅操刀踢球，只見他起腳把球送向右下門柱位置，伊朗守門員貝蘭瓦早已「預見」，他撲向球而且擋下來，C羅失望的抱頭興嘆，這一球嚴重打擊葡軍士氣。

伊朗安薩里法德（左）在補時階段罰進12碼球。（美聯社）

伊朗反而獲得攻擊的自信，在比賽進入傷停時間第3分鐘，伊朗前鋒阿茲穆頭槌攻門，葡軍後衛塞卓克疑似手球，經VAR吹判為12碼罰球，由安薩里法德主踢，他順利踢球破網，把比數追成1：1。

伊朗總教練奎羅斯成為世足賽史上第20位迎戰自己祖國球隊的教練，而伊朗未曾贏過歐洲球隊、戰績是2和5敗，伊朗曾在2006年日韓世足賽小組賽以0：2輸給葡萄牙，這次二度交手仍未贏球。

(中時電子報)

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