世足》小組賽還沒踢完 本屆20顆12碼球已創史上新高!

2018年06月26日 05:24 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽B組葡萄牙vs.伊朗，經過 「影像助理裁判」（VAR）確認後，又吹了兩個12碼罰球，讓本屆的12碼球達到20顆，超越2002韓日世足賽的18顆，成為史上罰球最多的一屆世足賽。

至26日為止，本屆的20顆12碼吹判，共有15球順利罰進，成功率達75％。意外的是包括阿根廷隊長梅西與葡萄牙隊長C.羅納多，竟然也各罰丟了1球。

4年前的巴西世足賽，總共才吹了13顆12碼罰球，但本屆首次使用VAR，許多禁區內犯規無所遁形。在25日的A組埃及與沙烏地阿拉伯之戰，又吹判兩顆12碼球，總計18球追平單屆最高紀錄。不過沙烏地的阿穆瓦拉操刀罰丟，第2球才由阿法拉吉踢進。

葡萄牙隊長C.羅納多的12碼罰踢被伊朗門將完全猜中擋出。（路透）

接著B組的葡伊大戰，也吹了兩顆12碼球，且無獨有偶都是經VAR改判。一次是C羅在禁區內被絆倒，未料主罰12碼球卻被伊朗門將貝蘭瓦完全猜中撲出，讓他中止連兩場進球紀錄，沒能追上已攻入5球的英格蘭隊長肯恩。

全場補時階段，伊朗前鋒阿茲穆頭槌攻門，球打在防守他的後衛塞卓克手上，裁判經VAR檢視後吹判12碼極刑，伊朗由安薩里法德操刀中的。可惜伊朗追成1平卻沒能逆轉，本屆戰績1勝1和1負，以1分之差被伊比利雙牙擠到B組第3，無緣隊史首張16強門票。

(中時電子報)