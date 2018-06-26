6月26日三報頭版要聞

三報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

王提醒柯 做人要有信用

2018縣市長選戰逼近，各黨參選人積極拜票請益，台北市長柯文哲日前拜會前立法院長王金平，據說，柯談及與民進黨合作破局時，以「小英被太后（陳菊）、太子（新潮流）掌控」來形容。不過，王金平昨面對詢問，淡回「兩人會談內容不便多說」，但他有提醒柯文哲，「一定要建立信用，讓人家能信任。」

外資撤出 亞幣競貶戰開打

陸美貿易大戰持續升溫，意外點燃亞洲貨幣的競貶引信，新台幣昨日連續三個交易日貶值，終場貶9.6分，以30.403元對1美元作收，創去年10月初以來新低價。匯銀主管表示，外資資金明顯自亞洲撤出，帶動股匯雙殺，對整體金融市場的穩定度增添變數。

台積電貼息 台股跌破半年線

台積電昨（25）日除息行情失靈，法人亦賣超台股107億元，使得台股一舉跌破季線、半年線及10800點三大關卡，恐回測年線10710點支撐。法人指出，大型權值股除息蒸發指數，壓抑台股漲升空間，今日國泰金、富邦金填息走勢將成為今年填息行情的另一風向球。

◎工商時報

川普再放狠話 全球股市大失速

美國總統川普周日再次發文威脅貿易夥伴，若不撤除貿易壁壘，一切後果自負。且歐盟內部備忘錄顯示，美國恐讓全球貿易環境倒退20年，貿易不確定性升溫引發全球股市走跌。

台積除息行情失靈 台股臉綠

台積電昨（25）日除息行情失靈，法人亦賣超台股107億元，使得台股一舉跌破季線、半年線及10,800點三大關卡，恐回測年線10,710點支撐。法人指出，大型權值股除息蒸發指數，壓抑台股漲升空間，今日國泰金、富邦金填息走勢將成為今年填息行情的另一風向球。

沒有五窮六絕 製造業生產連23紅

經濟部昨（25）日發布最新工業生產統計表示，在半導體、電腦電子產品大幅成長的帶動下，5月我國製造業生產指數年增率7.24％，排除春節因素已創下連續23個月的正成長，預期6月也將成長3％以上，沒有「五窮六絕」的現象。

◎旺報

台青奔閩築夢 共建美麗鄉村

大陸對台最前沿的福建省廈門市，今年初大舉招聘35名台籍社區主任助理，獲聘用者已於6月初正式就任，其中許多是二、三十歲的台青，他們不乏有到偏鄉或海外擔任教師的經驗，對生涯規畫也都有自己的想法，有的趕搭大陸提倡中華文化的列車，有的認同大陸推廣的「美麗鄉村」理念，要將台灣的民間活力，揮灑在更大的舞台。

開路女村官 深耕4年獲認同

廈門市海滄區目前有43位台籍社區主任助理，李佩珍身為這個工作的「開路先鋒」，四年來更是歷經了不少甘苦，她透露一開始曾遭遇地方人士的冷對，歷經了大半年的見招拆招、搏感情，才被當地人完全接納，在她心裡，海滄已是她的第二故鄉。

社區協會非公職 台人應聘不違法

數十位台灣人到廈門擔任「社區主任助理」，平潭綜合實驗區的招商局副局長陳曉蓁也是台灣人，不過《兩岸人民關係條例》第33條明訂國人不得擔任大陸地區行政機關職務，對此首位台籍社區主任助理李佩珍強調，他們的工作類似社區發展協會的帶頭人，不屬政府編制，陳曉蓁則指出，她是透過海峽人才市場，以「外派顧問」的形式赴陸，在法規上不存在問題。

(中時電子報)

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