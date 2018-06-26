挺姚打柯回不去了 港媒：蔡英文算盤不知怎打的？

2018年06月26日 08:00 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

柯文哲與綠營再度合作拿下台北市，是許多綠營支持者心中的理性決策，港媒今天分析，最近情勢演變，卻朝柯綠對決發展。分水嶺是6月23日晚上姚文智那場具話題性的造勢晚會。除了28位民進黨跨派系立委、28位台北市議員站台，火力加碼批柯，更由府秘書長陳菊大動作站台，壓軸主講相挺。這顯示，柯綠已回不去了，不可能在最後關頭急轉彎再要支持者「棄姚保柯」。

民進黨台北市長參選人姚文智23日的造勢晚會，雖然參與者人數不若主辦單位所宣稱的一萬多人，而被吐槽「只有1490人」，可是卻請來趙天麟、吳思瑤擔任主持人，加上鄭寶清、Kolas Yotaka、吳秉叡、蔡易餘、陳亭妃、吳玉琴、洪宗熠、余宛如、陳瑩、吳焜裕、陳曼麗、周春米、李俊俋、蔡培慧、郭正亮、鍾佳濱、鍾孔炤、莊瑞雄、江永昌、許智傑、邱志偉、賴瑞榮、高志鵬、段宜康、蘇治芬、陳明文，共28位綠委站台，並由總統府秘書長陳菊擔任壓軸演說。

先前在民進黨提名姚文智之後，綠營仍有一股強大聲音認為，既然提名了，也不是不能再合作，可演一場假戲，最後再來棄保，把選票集中給柯文哲。柯P本人似乎也沒有絕望，繼續爭取在最後關頭與民進黨合作。

民進黨前立委林濁水25日在臉書發文指出，姚文智不打丁専打柯，打的不是藍綠對決而是白綠對決，讓白綠互相消秏，讓藍繼續領先，姚要怎樣當選？中評社分析，這真的是怪，是蔡英文劇本？如果不是，府秘書長陳菊怎會大動作來幫姚文智站台，而且還是壓軸主講？怎會有28位民進黨跨派系立委、28位台北市議員去站台，還火力加碼批柯。這樣的惡言相向，柯綠已回不去了，不可能在最後關頭急轉彎再要支持者棄姚保柯。

美麗島電子報董事長吳子嘉在接受電台專訪時也直言，623這個活動，可說是大慘劇，把民進黨的臉都丟光了！

中評社指出，柯P年底若落選，就如同柯媽之前說的「不相欠」，可以直接出來挑戰2020大位。蔡英文讓2018的台北市長選舉變成三國演義，2020大選也會變成三國演義。蔡英文這算盤不知是怎麼打的？還是這整個發展已不是蔡能主導的？

(中時電子報)