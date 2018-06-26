綠4大方向惹怨 周國泰：今年是國民黨在台南最有機會一年

2018年06月26日 08:00 中時電子報 謝雅柔

台南市長選舉，民進黨、國民黨分別提名黃偉哲、高思博，前民進黨台南縣長蘇煥智24日傳出將回鍋參選台南市長，也為台南市長選局投下震撼彈。全台傑出農民協會監事、台南市將軍區將軍社區發展協會理事長周國泰點出綠色執政民怨來自四大方面，他直言「今年是他感覺到國民黨在台南最有機會的一年」。

原退黨準備參選台北市長的前台南縣長蘇煥智，近日傳出不排除返回台南參選。有許多支持者傳訊息勸他回故鄉參選台南市長，他24日表示正在徵詢各方意見，一周內宣布動向，蘇陣營的幕僚態度則已相當篤定。

周國泰接受中評社訪問時指出，民進黨執政後，引發的民怨來自四大方面。包括一、近日完成的軍公教年金改革，七月一日要同步實施。二、蔡政府上台後，陸客人數大減，全台觀光旅遊相關行業與民眾，收入都大受影響。 三、全台六都公告地價普遍調降，唯獨台南的地價稅及房屋稅在上漲，完全反其道而行。四、台南是農業大縣，各地農會關注的是政府的農業金庫吸收農漁會信用部轉存款高達7000億，蔡政府推「新南向政策」是否會動用到這筆農會存款到東南亞開分行？周說這是農民老本，很多老農感到不安。

民進黨在台南執政25年，周國泰說今年是他感覺到國民黨最有機會的一次。綠營除了民進黨提名黃偉哲，還有深綠的許忠信參選，前縣長蘇煥智也可能投入選戰。不過周也提及，國民黨已提名高思博，泛藍還有前市警察局長陳子敬，若藍軍不團結，還是沒辨法。

(中時電子報)