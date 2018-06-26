蕭敬騰戴知名珠寶走紅毯 李文：怎穿的像Gay一樣

李文嘲諷蕭敬騰紅毯造型穿得像Gay一樣。(圖/中時資料照)

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中時電子報

金曲獎23日圓滿落幕，主持人蕭敬騰雖跨界接下主持重擔，但主持過程穩健不失趣味，尤其串場時帶來3段才藝，被外界大讚「史上最好看的金曲」，不過走紅毯時穿的服裝，卻被李文嘲諷「怎穿的像Gay一樣」。

金曲典禮主持人蕭敬騰，在星光大道行頭要價不斐，價值超過台幣3千萬，不過身戴Piaget的high jewelry項鍊，卻被李文嘲諷「怎穿的像Gay一樣」，更好奇詢問是找不到女歌手戴嗎?不然怎會選中蕭敬騰戴著走紅毯，甚至不諱言表示「他看起來也不像變裝皇后啊」，此外蕭敬騰深V造型展露苦練已久好身材，引起在場粉絲驚呼連連，卻被李文狂酸「胸肌沒有，胸毛一根也沒有，美國男明星戴項鍊很cool and hip，台灣男明星卻那麼俗和娘」，直呼看不到十分鐘就轉台，還希望不要因此做惡夢，不過她也強調是單就造型評論，對同性戀絕對沒有歧視。

李文臉書全文。(圖/李文臉書)

接著，李文將矛頭指向知名珠寶品牌Piaget，質疑擁有百年歷史的Piaget竟亂借出高級項鍊，是因為台灣業績太差嗎?更不解知名珠寶品牌，竟能接受讓藝人戴其他品牌一整晚，讓她感嘆金曲獎變成珠寶頒獎典禮，不僅模糊音樂焦點，甚至變得商業又滑稽。

(中時電子報)

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