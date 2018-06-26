男進房脫衣躺床上當「木頭人」 她抱怨：想做壞壞的事

男子脫衣躺在床上「不辦事」，氣的女友po文抱怨。（圖／翻攝爆料公社）

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中時電子報

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，男友來她家找她時，滿心「期待」可以共度兩人世界，好好作身心靈交流，當男友進房脫到只剩下內褲時，讓她備感興奮，不過接下來的發展，卻與心裡想的不一樣，男友竟然躺在床上維持同個姿勢5小時不動，讓她氣得PO文求助如何是好。

原po崩潰說「他已經打傳說5個小時了…」，男友脫光後維持同個姿勢不動，就這樣打了5個小時的遊戲，她在一旁不知道該如何是好，只好在心裡吶喊「來我家不是只玩手機，是要做壞壞的事」。

網友看完後紛紛留言，「壞壞的事啊…一起去警局外面丟雞蛋啊，夠壞了吧」、「他手機摔爛他就會對妳做很壞的事，壞到讓妳不要不要的」、「手機不要給他充電 沒電就會找插頭了」、「別吵，他正躲在草叢耍壞」，也有網友說，「我老公也是差不多」、「應該是吃過飯才回來」、「他在你面前玩了5個小時還不夠壞嗎」。

還有人大開玩笑，「在他面前打電話約個男生出去啊」、「建議威脅說在玩傳說，小心我找新的男人讓你變成傳說」、「壞壞的事情我來就好，請私訊我」、「那就在他面前跟別人做壞壞的事呀」、「嘗試攻他下路」、「他玩手機你玩他雞，反正都是雞」、「敲下去，用胸擠他，跟他說你的中路要支援」。

(中時電子報)

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