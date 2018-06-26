益品書屋巡迴書展 首度抵海拔1200公尺仁愛鄉圖書館

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益品書屋為提供當地原住民多元閱讀機會，今26日首次將巡迴書展移至原住民故鄉的南投縣仁愛鄉圖書館，舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」書展，期待以泰雅族、賽德克族、布農族為主的仁愛鄉居民與學子都能享受到與都市相同的閱讀樂趣。

南投縣仁愛鄉是全台灣面積第3大的鄉鎮，該鄉總人口數約15000人，戶數不到5000戶；鄉長江子信有感於仁愛鄉天然資源豐富，但文化資源不足，年輕人大量外移，需外界豐富資源進來，因而對益品書屋至仁愛鄉舉辦書展、來為原住民加油，表達強烈歡迎之意。

今天書展開幕日，南投縣政府教育處長李孟珍及各高中小學校長都非常重視，紛紛前往參加「餐飲、翻轉孩子的未來」書展盛事。

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益說，原住民學子跟一般孩子一樣，有強烈學習意願，若有適當閱讀環境與有趣書籍，就能吸引他們去接觸。

因此特將台北館內最精選的餐飲精裝書籍，運送到海拔1200公尺的仁愛鄉舉辦書展，合計20座書櫃，400本餐飲類精裝書籍，將進行為期14天的展示。

戴勝益認為，閱讀是獲得知識最有效方式，藉由此次書展，讓台灣的原住民，除深入了解各地飲食文化、世界各國餐飲風貌，甚至可培養出專精的大師級廚藝，飲食的豐富與趣味，絕對可吸引居民與學子來一探書籍豐富內容。

因為許多原住民在家鄉創業，是以開餐飲為主，做出原住民特色餐點，並呈現出獨特的風味；益品書屋認為這次書展，除可帶給學子閱讀的新學習，更期待對原住民有多元獨特的新視野。

(中時 )

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