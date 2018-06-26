噁妻1年洗澡1次黑癬堵排水口香糖漱口 法官判離

2018年06月26日 09:13 中時電子報 張國欽

一名藍姓男子指控，妻子不愛洗澡，最長甚至1年內只洗澡1次，髒到黑癬可以堵住排水孔，且不刷牙僅嚼食口香糖，對他造成精神虐待，請求離婚，高院認為，夫妻分居兩年感情難以回復，因此判准離婚。

藍男指控，和妻子剛認識時，她1周還會洗澡1次，但婚後竟越來越不重視個人衛生習慣，經常1個月不刷牙、不洗澡、不洗頭，還以戴帽子掩蓋頭髮臭味。因為妻子最長1年只洗澡1次，以致兩人1年內只行房1次，因而至今無生育子女。

藍男還說，妻子自己不想工作，還阻撓他外出工作，僅能在家裡料理家務，限制他的行動自由，造成兩人經濟拮据，連國民年金、健保費及各項稅捐都無法繳納，蛀牙也無法看牙醫，婚後生活費都是妻子向無工作收入的岳母索取，讓他無法忍受，至今已分居兩年。

但藍妻表示，丈夫婚後住在娘家，長期吃住都是娘家供應，娘家對他很好，但他卻不知足；她並無不重視個人衛生，沒有丈夫指的經常不刷牙、不洗澡、不洗頭。還說，是丈夫外遇變心，希望與外遇對象在一起，企圖拋棄她。

高等法院認為，藍男婚後因妻子長期衛生習慣不佳、身體惡臭，而難以忍受，兩人分居已逾2年，期間雙方無法取得良性溝通，也未積極挽回婚姻或填補破裂情感，難期待繼續維繫婚姻及家庭生活的和諧，因此判准離婚。全案可上訴。

(中時電子報)