經過科學認證 這6種人不易老年痴呆

2018年06月26日 09:41 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

現代人平均壽命延長，最怕老年癡呆症無聲無息來糾纏，一旦罹患此疾，老人及家屬將承受沉重的身心折磨。雖說此疾現在仍無特效藥，但經過科學家長期研究，有些特質的老人較能躲過它的威脅，英國《每日郵報》日前盤點了6類老人不易得老年癡呆症，來看看科學認證哪些人可免列黑名單。

1.愛社交和學習：英國愛丁堡大學老年精神病學教授克雷格·里奇表示，社交屬於心理刺激，對預防認知功能下降十分關鍵，培養新的興趣愛好，能刺激大腦特定區域，比玩智力遊戲更有益處。

2.擴大認知儲備：英國劍橋大學公共衛生醫學教授卡羅爾·布雷恩認為，老人接受高等教育、從事複雜工作、社會參與度高，更容易擴大認知儲備(Cognitive reserve)，抵抗認知損傷，預防老年癡呆症。

3.服用阿司匹林：英國牛津大學研究1.5萬名志願者，證實阿司匹林能降低心臟病和腦中風風險，而這兩種疾病與認知功能有密切關係，老人可在醫生指導下服用。

4.多吃深海魚類：《阿爾茨海默病學會雜誌》刊登新研究發現，老年癡呆症患者服用Omega-3脂肪酸補充劑有助於減緩認知功能衰退，深海魚及魚油中富含該成分，老人可經常補充。

5.呵護心臟功能：罹患老年癡呆症的7大風險因素中，有5個與心臟病高度相關，此意味保護心臟也有助於保持認知功能。

6.堅持適當運動：所有研究老年癡呆症專家都指出，適度運動是預防老年癡呆症的最佳方法。除了健身，運動過程也往往有社會參與。此外，地中海飲食對減緩認知功能衰退、預防老年癡呆症頗有助益。

(中時電子報)