繼土耳其之後 以色列再接收3架新F-35戰機

2018年06月26日 09:41 中時電子報 李靖棠

據以色列耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，即使美國參議院極力阻擋、土耳其日前仍如願取得第一架F-35A戰機（F-35 Lightning II），而他的勁敵以色列、在土耳其取得之後不久，週日也從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）取得3架新型「Adir」F-35I戰機，持續強化該國在中東世界的空中優勢。

曾是中東「唯一」擁有F-35的國家，以色列於去年4月一口氣採購50架F-35戰機，並配合自家軍工產業升級，成為屬於自己的新版本，未來以色列將於每年接收5至6架新型F-35戰機。加上這3架新戰力，目前以色列空軍已擁有12架F-35戰機，他們期望在2024年以前，能讓機隊擴編為50架。

以色列空戰主力之一：F-16戰機。（圖/以色列空軍）

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

以色列空軍另一款空戰主力：F-15戰機。（圖/以色列空軍）

事實上，近年不斷汰舊換新戰力，以色列軍方有意，將舊型的70年代服役至今的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-15戰機（F-15 Eagle）逐步更新。外媒認為，以色列首要假想目標，恐將是俄羅斯佈署於敘國境內的S-300導彈（S-300P）與鎧甲-S1飛彈（Pantsir-S1）系統，但隨著時間推演，與俄羅斯也愈走愈近的土耳其，不僅採購S-400飛彈系統、更有意與莫斯科聯手研發S-500系統，恐怕都將成為以色列憂慮的「假想敵」之一。

(中時電子報)