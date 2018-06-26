民進黨「1490」的623造勢大會 網：賴清德和新潮流錯估情勢

有網友指出行政院長賴清德的戰略「是不是2018寧願讓台北市送給KMT，也要利用姚文智拉下柯連任」，不過有網友認為「如果2018大敗，身為行政院長的賴清德也絕對跑不掉」。（呂妍庭攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨623的造勢大會，原意是要拉抬黨內台北市長候選人姚文智的聲勢，沒想到卻成為網民看民進黨的大笑話，「1490」的人數空拍圖成為網路熱點。有網友指出行政院長賴清德的戰略「是不是2018寧願讓台北市送給KMT，也要利用姚文智拉下柯連任」，不過有網友認為「如果2018大敗，身為行政院長的賴清德也絕對跑不掉」。

開頭d網友於批踢踢po文發問「少主」賴清德是否為了2018寧願將北市長寶座送給國民黨，也要拉下台北市長柯文哲，導致2020讓柯選總統，賴可以隔岸觀虎鬥，讓總統蔡英文和柯文哲兩敗俱傷。但要是柯文哲不選2020總統，賴就可以用2018選舉大敗和執政不佳來鬥爭踢掉蔡英文，「2020自己上場」。

不過，有網友認為應該跟賴無關，因為民進黨「1490」的623造勢大會弄得這麼難看，一方面是姚文智聲勢真的拉不起來，需要造勢；另一方面也是民進黨新潮流派系錯估情勢，結果情況比預期更慘。而且2018縣市長選戰要是大敗，也就是內政失敗，身為行政院長的賴清德絕對跑不掉。就算賴不下台，聲望也大跌，基本上根本沒本錢和蔡英文搶大位。而且親綠的政論節目「居然能指著不到2000人的圖片說絕對有破萬」，這種近乎「失智」的辯論方式，除了「可憐」已無其他形容詞可形容。

網友紛紛留言，「功德太子現在韜光養晦，等到年底DPP大敗再出來扶危定傾」、「冥（民）進黨現在的狀況完全不在戰略內，根本完全評估錯誤」、「理論上是如此，但是要有票才能講戰略」、「你如果是蔡英文年底被逼宮，你會讓賴功德好選嗎！所以賴功德肯定還是要等2024啦，所以才要滅柯啊」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：PTT論壇網址

空污法藏禍心？黃創夏：蔡政府「… 嫌兩岸樑子不夠深？蔡英文竟籲各…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。