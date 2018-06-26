民進黨「1490」的623造勢大會 網：賴清德和新潮流錯估情勢

2018年06月26日 09:35 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨623的造勢大會，原意是要拉抬黨內台北市長候選人姚文智的聲勢，沒想到卻成為網民看民進黨的大笑話，「1490」的人數空拍圖成為網路熱點。有網友指出行政院長賴清德的戰略「是不是2018寧願讓台北市送給KMT，也要利用姚文智拉下柯連任」，不過有網友認為「如果2018大敗，身為行政院長的賴清德也絕對跑不掉」。

開頭d網友於批踢踢po文發問「少主」賴清德是否為了2018寧願將北市長寶座送給國民黨，也要拉下台北市長柯文哲，導致2020讓柯選總統，賴可以隔岸觀虎鬥，讓總統蔡英文和柯文哲兩敗俱傷。但要是柯文哲不選2020總統，賴就可以用2018選舉大敗和執政不佳來鬥爭踢掉蔡英文，「2020自己上場」。

不過，有網友認為應該跟賴無關，因為民進黨「1490」的623造勢大會弄得這麼難看，一方面是姚文智聲勢真的拉不起來，需要造勢；另一方面也是民進黨新潮流派系錯估情勢，結果情況比預期更慘。而且2018縣市長選戰要是大敗，也就是內政失敗，身為行政院長的賴清德絕對跑不掉。就算賴不下台，聲望也大跌，基本上根本沒本錢和蔡英文搶大位。而且親綠的政論節目「居然能指著不到2000人的圖片說絕對有破萬」，這種近乎「失智」的辯論方式，除了「可憐」已無其他形容詞可形容。

網友紛紛留言，「功德太子現在韜光養晦，等到年底DPP大敗再出來扶危定傾」、「冥（民）進黨現在的狀況完全不在戰略內，根本完全評估錯誤」、「理論上是如此，但是要有票才能講戰略」、「你如果是蔡英文年底被逼宮，你會讓賴功德好選嗎！所以賴功德肯定還是要等2024啦，所以才要滅柯啊」！

(中時電子報)