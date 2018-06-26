嫌兩岸樑子不夠深？蔡英文竟籲各國聯手制約大陸

總統蔡英文。(資料照片，陳怡誠攝)

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中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文接受法新社專訪，提到願在「對等、未設前提」的情況下與中共國家主席習近平會面；不過她也表示，過去兩年中國想展現他是一個區域霸權，她呼籲國際社會一起行動，來制約中國。對此，前國民黨立委孫大千質疑，你認為台灣和中國大陸的樑子結得還不夠深嗎？真的以為各國政府都是傻子，看不出來你的「借刀殺人」的算計嗎？「蔡英文總統，你累了嗎？」

兩岸關係趨於緊張，蔡英文總統昨天接受法新社專訪表示，她很樂意與大陸領導人習近平「坐下來，好好地談一談」。讓他在做許多政策、策略的判斷時，不要發生誤判或誤解。她認為，兩岸現所共同面臨的問題，透過對談，讓習近平能更瞭解台灣經濟、社會及各層面發展，他在做許多政策、策略的判斷時，不致發生誤判或誤解。

她又說，不僅台灣人是這樣想，相信其他國際社會很多人都覺得中國舉行軍事演習，或是強迫航空公司改變台灣名稱，給世人的印象很清楚「中國正在試圖改變現狀，也讓我們長久以來兩岸之間的平衡，受到威脅」。她希望國際社會大家可以一起行動，「表達我們對民主自由的一種重視，來制約中國、來減少或者遏止中國的霸權擴充」。

孫大千指出，既然希望兩岸領導人能夠坐下來，以對話代替對抗，那麼為什麼又呼籲世界各國，「和台灣聯手防禦中國的擴張主義目標，保衛各國共有的自由價值。」這樣立即的自我打臉，只不過是證明了你口中的蔡習會，和你過去一直掛在嘴上的「維持現狀」一樣，都只不過是缺乏誠意的謊言罷了！

最後，孫質疑蔡，你覺得兩岸關係還不夠壞嗎？你認為台灣和中國大陸的樑子結得還不夠深嗎？你不把台灣往死裡整就是不甘心嗎？你把中國大陸塑造成為「人類公敵」，希望號召聯盟對中國大陸進行圍堵。你是把自己當成是川普了嗎？還是以為你手握屠龍刀，所以可以號令天下了嗎？

(中時電子報)

文章來源： 孫大千臉書

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