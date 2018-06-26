花蓮站前整排機車行大火 濃煙竄十層樓高

花蓮火車站前租車行，今早發生大火，店內外約20輛汽機車付之一炬。（民眾提供）

友善列印
中時
熊熊火焰竄起陣陣濃煙，花蓮市區幾公里外都可看到濃煙。（民眾提供）
機車行游姓住戶打赤膊逃生，低頭直呼怎麼會這樣？。（民眾提供）
警消出動19輛車輛與70人前往灌救，迅速控制火勢延燒。（許家寧攝）
約20台汽機車遭大火燒毀，業者損失慘重。（許家寧攝）
失火租車行店內機車付之一炬，不少遊客改至對面租車行租車。（許家寧攝）

花蓮火車站前「一路順」租車，今早七時許疑似店內機車起火，燃起熊熊大火，火勢延燒周邊機車，5間樓鐵皮平房與約20輛汽機車一下子陷入火海，屋主打著赤膊倉皇逃生一名外籍女移工逃出時腳不慎遭割傷，所幸住戶及時撤離，未傳出嚴重傷亡。

來到花蓮的旅客，一出花蓮火車站就會遇到出租業者詢問「要租車嗎？」但今早上午7點22分站前國聯一路一間租車行，一輛電動機車疑似充電不慎起火，店內竄出陣陣濃煙，消防局獲報後急命附近花蓮、自強、美崙、仁里及北埔等分隊前往灌救。

花蓮縣消防局日前因一間溫泉旅館失火卻「跑錯地方」造成延誤，這次料敵從寬，聽到「站前機車行」火災，立即出動19輛消防相關車輛、以及70名警義消前往救火，不過火勢延燒太快，到場時整排鐵皮建築已經全部陷入火海，濃煙就連幾公里外都看得到。

游姓屋主倉皇逃生大呼「這下害了！」，一名女移工試圖搶救將兩輛機車推至騎樓，但火勢太快，只得放下車輛拔腿逃跑，包括一間小吃店、租車行前兩台汽車、以及店內約20台電動摩托車、打擋機車燒到只剩骨架，全部付之一炬，損失慘重，不少遊客改至對面租車。

花蓮火警

消防局副局長吳泰濬表示，火勢在半個小時內獲得控制，初步從監視器研判起火點位於租車行門口左側角落，由於機車行不屬公共眾使用建築，原則上只要裝上滅火器並未列管，至於是不是電動車在充電過程中引起火災，起火原因還要進一步進行調查。

(中時 )

華山分屍》查殺人動機及雙乳 檢… 「你解決了！有想到我嗎？」 人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。