花蓮站前整排機車行大火 濃煙竄十層樓高

2018年06月26日 10:17 中時 許家寧

熊熊火焰竄起陣陣濃煙，花蓮市區幾公里外都可看到濃煙。（民眾提供）

機車行游姓住戶打赤膊逃生，低頭直呼怎麼會這樣？。（民眾提供）

警消出動19輛車輛與70人前往灌救，迅速控制火勢延燒。（許家寧攝）

約20台汽機車遭大火燒毀，業者損失慘重。（許家寧攝）

失火租車行店內機車付之一炬，不少遊客改至對面租車行租車。（許家寧攝）

花蓮火車站前「一路順」租車，今早七時許疑似店內機車起火，燃起熊熊大火，火勢延燒周邊機車，5間樓鐵皮平房與約20輛汽機車一下子陷入火海，屋主打著赤膊倉皇逃生一名外籍女移工逃出時腳不慎遭割傷，所幸住戶及時撤離，未傳出嚴重傷亡。

來到花蓮的旅客，一出花蓮火車站就會遇到出租業者詢問「要租車嗎？」但今早上午7點22分站前國聯一路一間租車行，一輛電動機車疑似充電不慎起火，店內竄出陣陣濃煙，消防局獲報後急命附近花蓮、自強、美崙、仁里及北埔等分隊前往灌救。

花蓮縣消防局日前因一間溫泉旅館失火卻「跑錯地方」造成延誤，這次料敵從寬，聽到「站前機車行」火災，立即出動19輛消防相關車輛、以及70名警義消前往救火，不過火勢延燒太快，到場時整排鐵皮建築已經全部陷入火海，濃煙就連幾公里外都看得到。

游姓屋主倉皇逃生大呼「這下害了！」，一名女移工試圖搶救將兩輛機車推至騎樓，但火勢太快，只得放下車輛拔腿逃跑，包括一間小吃店、租車行前兩台汽車、以及店內約20台電動摩托車、打擋機車燒到只剩骨架，全部付之一炬，損失慘重，不少遊客改至對面租車。

花蓮火警

消防局副局長吳泰濬表示，火勢在半個小時內獲得控制，初步從監視器研判起火點位於租車行門口左側角落，由於機車行不屬公共眾使用建築，原則上只要裝上滅火器並未列管，至於是不是電動車在充電過程中引起火災，起火原因還要進一步進行調查。

(中時 )