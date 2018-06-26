迎夏季 台西海口生活館推膠筏生態1日遊

2018年06月26日 10:22 中時 張朝欣

雲林縣台西鄉「海口生活館」以環境教育與漁人體驗為主題，連結台西「海園觀光園區」生態據點，打造台灣西海岸生態主題園區，今夏將結合划膠筏體驗，推出「划膠筏生態1日遊」，行銷海口文化與生態。

「海口生活館」位於台西鄉五港村海巡署五港安檢所後方，旁邊即是「海園觀光園區」與「五條港碼頭」，溼地生態與原始漁港風情極具特色，「海口生活館」4年前啟用後，有效活絡荒廢20餘年的海園生態園區。

為了行銷台西地區文化與生態，「海口生活館」負責人戴進隆今夏主打「划膠筏生態1日遊」，遊客可在生活館周邊的生態池體驗划膠筏，再前往「海園觀光園區」探索溼地生態。

生活館表示，海園除了各種野鳥，還有招潮蟹、彈塗魚、水筆仔，其中台灣特有種「台灣招潮蟹」，目前全台僅剩3、4處溼地有其蹤跡，據學者調查，「台灣招潮蟹」數量稀少，沒想到會在海園出現群聚。

生活館說，「海園觀光園區」是1986年縣政府為發展雲林沿海養殖漁業與觀光產業，投下數億元開發67公頃觀光區，希望多元化發展地方經濟，但由於政策無法延續，園區荒廢20餘年。

縣政府於2011年前展開海園修復工程，2014年在海園內興建高腳屋型式的「海口生活館」，整合軟硬資源重新出發，陸續推出海洋體驗營、海口音樂會等活動，今夏的「划膠筏生態1日遊」，將帶給遊客不一樣的體驗。

(中時 )