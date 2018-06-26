英國會批准 將砸5千億擴建倫敦希斯洛機場

英國下議院批准倫敦希斯洛機場擴建案。（圖/美聯社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，英國下議院（Houses of Commons）昨日在415票贊成、以絕對多數的狀態下，批准了倫敦希斯洛國際機場（Heathrow Airport）的擴建案，將提撥140億英鎊（約5,627.9億台幣）的經費，為機場增建第三條跑道。但此項擴建案，看在工黨（Labour）和倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）眼中，卻像是一帖開給倫敦地區的毒藥，對於首都是弊遠大於利。

一直以來堅決反對機場擴建的市長薩迪克·汗，在擴建方案通過後，透過推特大力抨擊，「政府選了一個錯誤選項，擴建希斯洛機場，恐為倫敦帶來更多的噪音與更嚴重的空氣汙染。」事實上，除了薩迪克·汗外，現任外交大臣強森（Boris Johnson）也是強力反對者之一，從他在擔任市長期間，就多次抨擊這項擴建案，但諷刺的是，卻因為出訪阿富汗的行程，讓他無法投下那「反對的一票」。

作為倫敦三大機場最忙碌的一座，同時是全歐洲最繁忙的機場，倫敦希斯洛機場的擴建計畫從2006年被提出，贊成方認為，漸趨飽和狀態的機場，急需擴建以應付運輸需求，並期待能帶來新的觀光和貿易收入；但此案卻遭到反對派和環保團體的大力反對，與多位重量級議員和政治人物聯手阻擋，讓擴建案不斷遭到延宕。

不少倫敦民眾表達憤怒，在梅伊的海報噴上「騙子」的字樣。（圖/路透社）

擴建計畫表預期主體工程將於2021年啟動，最快期望在5年內完工。但首相梅伊（Theresa May）的如意算盤恐再遭挑戰，薩迪克·汗已表態，將與倫敦多個市議會和環保團體聯手，以司法的手段對抗國會的政策，也讓外界擔心，高度不確定的擴建案，是否會造成這座最忙碌的機場營運困難，進而影響來往倫敦的航班。

(中時電子報)

文章來源：MPs finally give go ahead to Heathrow runway

文章來源：Heathrow Airport third runway backed by MPs in Commons vote

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