文大宿舍爭議 綠議員再爆侯友宜涉逃漏稅上千萬

文大宿舍風波延燒，民進黨議員王威中今又出面指控，侯友宜一家人涉及每年逃漏稅300多萬。（陳燕珩攝）

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民進黨議員王威中爆料，侯友宜家人涉及逃漏稅、財產申報不實。（陳燕珩攝）

文化大學宿舍爭議未歇，民進黨議員王威中今又出面指控，文大大群館土地大部分是侯友宜妻子任美鈴所有，建物則是侯友宜女兒名下的又昱公司所有，依法任美鈴應向又昱公司收取土地租金，但他查詢侯家歷年家庭財產申報，都沒這筆收入。他質疑，侯家7年下來至少逃漏稅上千萬，要不然就是隱匿財產、申報不實，要求侯出面出清楚。

王威中上午舉行記者會指出，侯友宜面對文大宿舍爭議，對外宣稱「合法繳稅、問心無愧」。不過他卻發現，大群館建物屬於又昱公司所有，公司代表人是侯友宜女兒，土地持分則有5分之4屬於任美鈴，既然建物與土地屬不同人持有，依照所得稅法14條，土地借與他人做營利使用，應參照當地一般租金計算租賃收入，繳交所得稅。

王威中進一步說，任美鈴將土地借給又昱公司使用，即使同是一家人，左手繳給右手，仍需有繳納租金這道程序。先不論土地市價多少，就算以較低的公告現值計算，任美鈴持有土地的公告現值達1.79億元，再用5％計算合理租金，任美鈴每年應向又昱公司收取896萬元土地租金。

不過，王威中查閱發現，任美鈴信託土地的台銀帳戶餘額歷年來都不到1萬元，再看公職人員財產申報表，侯友宜家庭存款一直維持在500萬左右，根本找不到這筆每年800多萬的租金收入，質疑侯家便宜行事，按照所得稅計算方式推估，侯家每年可能逃漏337萬元個人綜合所得稅款，以追繳期限最多7年來算，國稅局仍可向侯家追繳超過2000萬欠稅。

王威中強調，若任美鈴未向又昱收土地租金，涉及逃漏稅；若有收租金也有報稅，但財產申報卻沒紀錄，那就是隱匿財產、申報不實；若有收租金卻沒報稅，同樣涉及逃漏稅，侯應出面解釋清楚。

他最後不忘嗆聲，「侯友宜，我今天就衝著你來！」強調這些都是網路可查到的公開資訊，要求侯自己面對國稅局的追查，不要再找摔紙的人來關說，更不要找「三傻立委」（指國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰）來護航。

(中時 )

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