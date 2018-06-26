MLB》外野擠到爆 洋基總管不打算賣弗雷塞

洋基外野人力爆棚，弗雷塞(中)上場機會銳減。(美聯社)

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中時電子報

在洋基找來史坦頓(Giancarlo Stanton)加盟後，小將C.弗雷塞(Clint Frazier)的上場空間變得更少，隨著7月交易大戰即將啟動，洋基會不會把他當做補強先發輪值的籌碼，備受外界關注，不過洋基總管凱許曼(Brian Cashman)否認有這個想法，「我們傾向留住他。」

24歲的弗雷塞因腦震盪，自春訓時就缺陣，直到美國時間5月15日，才首度上大聯盟亮相，本季出賽8場，打擊率3成50、上壘率4成58、長打率4成50。洋基外野有賈登納(Brett Gardner)、席克斯(Aaron Hicks)、賈吉(Aaron Judge)及史坦頓，弗雷塞發揮空間有限。

洋基今天將鼠蹊部受傷的桑契斯(Gary Sanchez)，放進傷兵名單，同時也把弗雷塞下放3A，拉上投手蓋勒格斯(Giovanny Gallegos)。洋基在J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)動韌帶移植手術後，就透露打算交易補強輪值，若他們想找來大咖，弗雷塞是很有價值的籌碼之一。

儘管洋基無法給弗雷塞太多機會，但凱許曼並不打算把這名年輕好手送人，「我知道他是被詢問度相當高的人選之一，目前我們傾向不這麼做，我可是弗雷塞的忠實球迷。」比起拿弗雷塞去換即戰力先發，凱許曼更看好弗雷塞的未來。

凱許曼表示，當初把安卓米勒(Andrew Miller)送到印地安人，弗雷塞是其中一個主要目標，他認為弗雷塞還有大好前景，「他(弗雷塞)現在完美完成自己的職責，並以積極的態度影響球隊。」話雖如此，弗雷塞先前曾對待在3A頗有微詞，如今表現不差，卻又被送回去。

(中時電子報)

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