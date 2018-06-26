台灣10年內恐沒外勞 台大教授王明鉅：只好少吃救自己

有企業家預測台灣10年後沒有外勞，將衝擊長期依賴社服外勞的長照制度。(中時資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

台灣以後沒外勞，老人只能自救多福了！企業家童子賢警告，台灣十年內將沒有外勞，有候選人提出「志工服務時間銀行」回應，台大醫學院教授王明鉅卻認為，根本不可能，政府對說好的退休金說砍就砍，誰能相信，為免以後臥病無人照顧，現在開始練習少吃，照顧自己的健康較實在。

童子賢日前在一個論壇表示，現在中國、日本他們開放外籍勞工輸入，大家都在搶人，另一方面，工輸出國，越南、印尼的經濟都在大步向前邁進，以後他們變有錢了，誰還要離鄉背景，拋家棄子？

王明鉅今(26)日在臉書指出，未來台灣有缺工的隱憂，糟糕的是，台灣的照顧老人的外籍女性卻在過去兩年大幅增加，每年增加人數都超過一萬人。在此情況下，有候選人提出以「志工服務時間銀行」，來解決這些問題的政見。

有鑑於政府對退休金的態度，說收回就收回，王明鉅說，現在又有誰敢相信任何政府的承諾，說你現在先來當志工存時間，以後我負責還給你。然後乖乖去當志工，等著以後政府還給你時間呢？

台灣未來的確可能會沒有外籍勞工，王明鉅認為，「我相信那個時候絕望的政府，開放外籍勞工的對象國家，有一天可能會遠達非洲，只是那也一樣沒有用」。王明鉅還抨擊衛福部的長照政策，不可能解決台灣的長照問題，甚至會因為人力愈來愈缺乏而無以為繼。

王明鉅最後結語奉勸網友，「別再寄望別人。好好保持自己的身體健康。從少吃開始。把你每天要吃的甜食少吃一份。把你每天的食量少吃三分之一。」這樣親愛的家人子女才不會因為照顧一直臥床的你而哭泣。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅醫師臉書

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