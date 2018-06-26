留住人才！科技部ARRIVE計畫鏈結學產 計畫主持人費調增

2018年06月26日 11:10 中時 林志成

科技部今宣布，8月起推動「研究計畫產學加值鼓勵方案（ARRIVE）」，學者執行科技部研究計畫，若吸引企業挹注資金進行產學合作研究，可向科技部申請追加計畫補助經費，追加金額為企業撥付挹注金之10％，可用於研究主持費（每月最高8萬元）及專題計畫。

科技部每年產學合作計畫補助研究經費約8億元，促使每年有800家企業挹注8億元研究經費，而ARRIVE方案未來每年將加碼5％預算經費（4000萬元)，可再額外槓桿出50％之企業挹注資金（由8億元增至12億元），預估未來可創造40億元產值。

台灣每年發表的SCI國際論文約2.5萬件、科技部每年補助學研界投入專題研究計畫則占1.5萬件，另根據「2018年IMD世界競爭力年報」，我國世界競爭力之優勢項目包括研發總支出占GDP比例為（全球第5）、研發部門研究人員（全球第8），另有效專利數為全球第5，顯示我國整體的研究能量相當豐厚。

為將我國學術研究成果落實至產業，科技部希望透過ARRIVE方案，從中槓桿出潛力計畫之研究成果由產業界接手，預估每年約可槓桿出400件，期能催化產學成效。

科技部長陳良基表示，ARRIVE方案希望提升科研成果產業化，透過追加計畫經費，尤其是研究主持費每月追加8萬元達到9.5萬元，可留住一流人才；另方面，讓學生在校時即有機會參與產業解題，創造未來就業或深造的價值。

科技部表示，這個方案申請採隨到隨受理，不必填寫繁複的計畫書，僅須填寫簡要申請表，並檢附企業合約書等資料，即可由執行機構提出申請。

交大校長張懋中表示，大學若不能發明未來，那存在價值就不大。經濟成長與知識移動息息相關，如果研究成果只是放在學校裡面，將無法成為經濟動力，因此學產之間應該有更緊密的結合。

成大校長蘇慧貞說，ARRIVE計畫鏈結學界與業界，希望可以產生1加1大於2的效果；對於大學來說，提出研發題目時，要想到補足產業的需求，有助於提早培養產業須要的人才。

(中時 )