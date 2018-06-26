網美行銷引爆打卡潮 台北飯店有新招

Sarabeth's 攜手台北萬豪INGE'S推出聯名早午餐，客人可以在萬豪酒店嘗到「紐約早餐女王」的經典菜色。（圖／萬豪酒店）

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「Sarabeth's x 台北萬豪INGE'S」推出的聯名早午餐，菜餚內容豐富多樣。（圖／萬豪酒店）

為了吸引網紅網美到店體驗擴大集客宣傳效果，台北萬豪酒店想出新招，攜手有「紐約早餐女王」之稱的名店〈Sarabeths〉，自7/7日起在館內〈INGES Bar & Grill〉迪續兩個週末推出限量版聯名早午餐，希望藉著〈Sarabeths〉全球熱銷的經典班尼迪克蛋、法式土司，搭配INGES超誘人直火炙烤牛排及龍蝦沙拉等奢華餐點，結合〈INGES〉得天獨厚的20樓高空美景，吸引網紅網美前去消費，進而引爆打卡熱潮。

Sarabeths x INGES 聯名早午餐並將一路「燒」到夜晚！7/6起連續兩個週五、週六晚間於Sarabeths台北敦北Sogo店推出聯名晚餐，Vincent主廚特製優雅清爽的沙拉前菜，搭配Sarabeths經典主菜四選一(蕈菇松阪豬佐蘋果芥子醬、松露荷蘭醬肋眼牛排等)，並由INGES Bar型男調酒師現場客座Sarabeths，將Sarabethss最經典飲品「柳橙果露」、「花漾果露」玩轉成「成人風味」的微醺調酒限定版，還有Sarabeths x INGES獨家限定調酒「Sarabeths Tea Time」。五星級觀光飯店與在地連鎖餐廳跨界結盟共推早午餐，寫下市場先例。

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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