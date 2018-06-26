小戶長主動關懷 助風險家庭一臂之力

2018年06月26日 11:25 中時 葉德正

兒少保護除了被動接受通報，新北市各戶所每月都會透過戶役政系統勾稽比對主動清查轄區，常發現許多尚在成長階段，卻肩負起一家之主責任的「娃娃戶長」，去年就有位9歲的小惠，父母離異後與母親同住，因母親是尚未取得我國國籍的新住民，且戶內無其他成年人口，被迫提早升格為「戶長」。

據悉，小惠母親當年自印尼遠嫁來台，原本婚姻幸福美滿，後因先生外遇離婚收場，先生除帶走所有現金和存款並將戶籍遷走，留下小惠與母親經濟陷入困境。

民政局戶政科長顏耀明表示，戶長有各項重要戶籍登記事項申請人之權利，並負一定法律義務與責任，「小戶長」無足夠能力妥適履行，也曝露出家庭高風險。

板橋戶所在例行清查「小戶長」案件時發現小惠個案，第一時間聯絡其母了解狀況，立即通報市府高風險服務管理中心，並連繫板橋區公所，由里幹事及社工到訪，協助申請中低收兒少補助，同時引介民間資源，穩定案家生活。

小惠母親也為女兒，決定留在台灣工作，由於還沒有身分證，經由板橋戶所協助，向移民署申請取得定居證，終於正式拿到身分證，歸化為國民，小惠也因而解除了小戶長列管。

顏耀明說，新北市政府非常重視兒少安全關懷，自2014年起率先提出小戶長主動關懷方案，即時發現有需求的個案，截至目前為止，已通報區公所6271件小戶長案件，並由相關局處進行後續關懷訪視，透過10個局處及民間團體協力，建立綿密高風險家庭整合安全網，讓有風險的孩子得到協助，能夠一路平安長大。

(中時 )