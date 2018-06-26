為下屬出頭！川普怒批趕白宮發言人餐廳髒死了

美國總統川普透過連線在新聞發佈室和媒體互動，白宮發言人桑德斯則站在旁邊。(美聯社)

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中時電子報

白宮發言人桑德斯上周末帶著家人到餐廳用餐竟遭到老闆趕走，原因不是別的，正是因為她替川普工作，也因此引發軒然大波。對此美國總統川普不甘下屬因為自己成為箭靶，怒批將桑德斯拒之於門外的餐廳髒死了，應該先注重自己的衛生，而不是把桑德斯這樣的好人趕走。然而尷尬的是這家餐廳過去在衛生稽查中並沒有任何違規紀錄，反倒是川普在佛州的海湖俱樂部，過去3年被發現有78起違規紀錄。

川普25日在推特上表：「紅母雞餐廳（The Red Hen）應多注意清潔他們骯髒的雨篷及門窗（非常需要重新粉刷），而不是拒絕像桑德斯（Sarah Sanders）這樣的好人光顧」，還說「我向來有個原則，如果餐廳的外觀很髒，那麼內部一定也很髒」。

紅母雞餐廳外面在事發後有民眾放看板留言以及獻花。(美聯社)
紅母雞餐廳外觀。(美聯社)

然後就在川普批評紅母雞餐廳「髒死了」以後，川普在佛羅里達州著名的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）卻在過去3年被稽查員發現，該俱樂部餐廳的員工在製作餐點前並未洗手、黴菌堆積在製冰器上等78次衛生違規紀錄。

反觀紅母雞餐廳在今年並沒有衛生違規紀錄，稽查員也給予了不錯的評價。

白宮發言人桑德斯帶著一家人在23日晚上，用她丈夫的名字在維吉尼亞州郊區的小餐廳「紅母雞」訂了位，當她們走進餐廳時，餐廳員工都認出這名時常出現在鏡頭前的白宮發言人，餐廳老闆隨後出面要求桑德斯離開餐廳。

紅母雞餐廳老板威爾金森（Stephanie Wilkinson）也在事後表示，餐廳中有部分員工是同性戀者，而桑德斯曾維護川普政府禁止同性戀者入伍的決定。同時川普近日將移民家庭分離的政策，也給自己的員工帶來了擔憂，所以在詢問員工意見後，決定請桑德斯離開。

白宮發言人桑德斯上任近一年以來，每次都在面對媒體時，積極捍衛老闆以及其政策，雖然敬業但也因此遭到不少抨擊，被批是「惡魔代言人」。

而這也已經不是第一次為川普賣命的人被趕出餐廳，就在2天前，川普的國土安全部部長尼爾森，才因為近日引發廣大爭議的移民政策被趕出餐廳。

(中時電子報)

文章來源：Trump slams Red Hen for being 'filthy.' Inspectors found no violations but Mar-a-Lago was cited 78 times in three years

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