抗告! 分屍案可能有共犯 陳嫌收押卻未禁見 檢提抗告

2018年06月26日 11:17 中時 陳志賢

涉嫌華山分屍案的37歲射箭教練陳柏謙，因涉嫌重大，遭台北地檢署以有逃亡、滅證之虞，聲請羈押禁見，台北地院以「全案無共犯」為由，裁定羈押未禁見，檢方認為陳嫌僅承認部分犯行，且陳嫌供稱「凶刀是15公分魚刀」等說詞反覆，另全案是否有共犯，尚待追查，故陳嫌有串證、滅證之虞，應該禁見，因此北檢已向高院提起抗告，請求北院重裁將陳嫌禁見，避免串證和滅證。

檢警調查，陳嫌本月初因向30歲高姓女學員求歡遭拒，竟勒斃高女後分屍7袋，棄置陽明山等山區。

警方19日依殺人罪將陳嫌移送台北地檢署，檢察官複訊後，以陳嫌涉犯殺人重罪，有逃亡及滅證之虞，向北院聲請羈押禁見，但北院認為本案應無共犯，但陳男涉犯重罪、有逃亡及滅證之虞，裁定羈押未禁見。

北院指出，陳嫌承認犯行，且依分屍刀械、死者屍塊等證據，以及警方從陳男住處搜到死者的包包、證件，認定他涉嫌重大，且在台灣地區並無房屋等資產，逃亡可能性甚高。

此外，陳嫌犯下殺人案後，將死者分屍，運往陽明山區隱匿丟棄，還清洗分屍用的刀械、塑膠墊，顯然害怕犯行被發現，有湮滅證據的行為，足認定有滅證之虞，因此裁定羈押。

但北院認為，檢警目前採集到的事證，並不足以認定有其他共犯，陳嫌應無串證的可能信，沒有必要禁止他接見通信。

不過，檢方認為，陳嫌僅坦承部分犯行，關鍵案情及過程尚未交代清楚，陳嫌宣稱犯案工具是一把長約15公分的魚刀，但檢警認為魚刀難以分屍7大袋，顯然未供述實情，既然陳嫌有滅證之虞，就應該禁見，對北院裁定未禁見表示不服，已向高院提起抗告。

(中時 )