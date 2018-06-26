空污法授權地方畫設「空氣品質維護區」中市將以工業區優先

2018年06月26日 11:29 中時 陳世宗

台中市長林佳龍說，台中港區、經濟部所管的中港、潭子加工出口區，因有許多柴油車進出上下貨，將規畫優先劃設「空氣品質維護區」。（陳世宗攝）

立法院26日三讀通過「空氣污染防制法」修正案，授權地方政府可因地制宜劃設「空氣品質維護區」，限制特定汽機車進入！台中市長林佳龍27日在議會時表示，台中港區與中港、潭子加工出口區，有許多柴油車、輪船所排放廢氣，將以工業區作為優先劃設方向。

市議員陳世凱今日在議會中說，空汙法於昨日完成修正，顯示政府正視空汙的問題並設法解決，但是現在卻很委屈，被放火的人說救火太慢，而這次空污法修正後，授權地方政府可以畫設「空氣品質維護區」，禁止不符合排放標準的車輛進出，他建議有許多柴油車輛、輪船進出的台中港區，應劃設為空品維護區。

林佳龍指出，台中港區、經濟部所管的中港、潭子加工出口區，因為有許多柴油車進出上下貨，因此規畫將優先畫設「空氣品質維護區」，而未來包括輪船在內，也會受到管制，但市府將會在內部召開會議以進一步規畫。

環保局長白智榮說，詳細實施作法將待中央訂定相關配套措施，並召開說明會完成公告等法定程序再據以實施。

環保局指出，現階段將配合行政院環保署推動柴油車淘汰及加裝濾煙器補助期程(至108年底止)，並爭取行政院環保署4.5億元補助，推動一、二期柴油車汰換補助事宜，以「先輔導後管制」的方式，加強輔導一二期柴油車自主管理，循序漸進減少衝擊，後續配合空污法修正公布內容及相關配套規範，再進一步規劃後續細部管制措施。

陳世凱指出，台電將在台中火力發電廠裝設2部燃氣發電機組，如果再用電量不變的條件下，將可減少燃煤機組的發電量，進而減少燃煤使用量，加上風力發電陸續上路，未來冬天可能有機會不用再燃煤，但卻仍有人在坊間製造謠言說市府減煤在騙人，他建議市府應協助台電加強宣傳。

林佳龍表示，這次空汙法除空品維護區外，也特別規範「空污總量管制」，也就是設置排放的天花板，將可破解這種抹黑說法；他強調，新設的2個燃氣機組將可取代4個燃煤機組，再加上目前規畫的風力發電，將有機會取代目前中火10部燃煤機。

林佳龍強調，這次空污法在總量管制的制訂上，也特別呼應他之前在擔任立委任內的提案，將原本由環保署「會同」經濟部制定，修改為「會商」，讓環保署發揮主管機關的權力。

(中時 )