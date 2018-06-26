國際知名攝影家鄭培書 首度來台個展「不負銀色年華」

2018年06月26日 11:16 中時電子報 綜合報導

國際知名新加坡攝影家鄭培書首度應邀來台開攝影個展「不負銀色年華」。(德廚集團提供)

新加坡國寶級攝影大師鄭培書，在國際上地位崇隆，今年72歲的他，15歲第一次參加攝影比賽就得獎，迄今資歷57年。在國內知名的德廚集團歷時一年邀請之下，首度來台舉辦個展「不負銀色年華」。

鄭培書在攝影界的藝術地位相當高。曾獲得國際攝影藝術聯盟（FIAP）榮譽卓越榮銜和大師榮銜、英國皇家攝影學會（RPS）博學會士與芬頓獎章，為新加坡文化獎首位攝影家得主、亞洲史上首位FIAP董事會成員、連任新加坡攝影學會會長二十三年，為各國爭相邀請的活動貴賓、攝影比賽評審，足跡遍及全球。

鄭培書展出作品，紀錄時光痕跡。(德廚集團提供)

「我很喜歡看武俠小說，」談到怎麼拍出好的照片，鄭培書分享了他的秘訣。「武俠小說都說要『心劍合一』，我跟我的相機是『心機合一』。」鄭培書說，他近年來主要以紀錄時光在老年人身上留下的痕跡為主，每一張照片都代表一個故事，專屬於鏡頭下老年人的故事。「我拍的照片要先能感動我，要有『Fu』，才能感動來看我照片的人。」

邀請單位德廚集團認為，優質的生活文化，是文明發展的重要指標。德廚之所以引進世界一流的高端品牌精品廚具，就是為了服務客戶體驗不同文化的優質生活，基於推廣生活美學與人文素養的理念，德廚歷來已多次舉辦藝術活動，要將生活美學，深耕在台灣人的心中。

●鄭培書「不負銀色年華」攝影個展

展覽時間：6/25 14:00-21:00

6/26、6/27 10:00-21:00

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中5B鍋爐室

台北市中正區八德路一段一號

(中時電子報)