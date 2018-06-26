雲匯醫與貴州永安融創強強聯手 助青年創業登「陸」

雲匯醫在大陸拓展成功，近日宣布與貴州永安融創強強聯手，協助青年創業登「陸」。（柯宗緯翻攝）

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中時

據人力銀行調查，台灣高達7成6受訪者有意願或已經創業，但竟有6成是以負債收場。在大陸深耕拓展成功的「雲匯醫國際控股集團」，擔起青創領頭羊的角色，與「貴州永安融創科技有限公司」攜手，共同創建「M&A安創騰加速孵化中心」，扶植台灣優質企業和新創團隊成功登陸，甚至邁向全球攻城掠地。

即將在澳洲掛牌上市的台企「雲匯醫國際控股集團」與「貴州永安融創科技有限公司」22日正式達成戰略合作，雙方將在中國大陸建立雙創企業加速孵化器──M&A(Mission & Anchor)安創騰加速孵化中心，共同挖掘、共同服務海峽兩岸的優質企業與新創團隊。

雲匯醫國際控股集團創始人林渝宸表示，雙方將借助各自的企業優勢展開包括挖掘企業、合作孵化、共建智庫、合作投資、培訓服務、技術服務、人才服務、雙創大賽等專案。

她進一步指出，初步選擇大資料、大健康、高端裝備、環保、AI人工智慧、數位金融等行業提供資源連結，強強聯手為入駐孵化中心的團隊提供強大支持，使他們得以茁壯發育成長，為有心創新創業的青年或企業圓夢。

她提到，雙方合作將促進海峽兩岸創新創業聯動，提供更好創業環境、融資管道、資源對接和創業指導等等，扶植入駐企業發展壯大，使創意想法得以升級為成熟的商業模式。

(中時 )

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