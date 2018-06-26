砍軍公教退休金 黃智賢嘆：台灣真正衰敗徵象

2018年06月26日 11:26 中時電子報 謝雅柔

蔡政府上任後，力推軍公教年改引起民眾反彈。對此，資深媒體人黃智賢在臉書撰寫「轉移焦點的年改」一文，並表示砍軍公教退休金，是台灣真正衰敗的徵象。她說政府對軍公教背信且不仁不義，也象徵了這個社會連底線都不要了，黃感嘆說「墜落之勢，不會停」。

黃智賢指出，蔡英文吃了秤砣鐵了心，快馬加鞭通過軍人年改，這樣軍公教都到齊了。黃說退休後老人沒工作能力，但政府卻讓老人對未來的前景是「退休金越來越少，晚景越來越淒涼」。她提及，政府真的不是沒有錢，台灣的債況，在全球都是前段班。黃說前瞻建設撒8800億，加上地方配合款，花費絕對超過1兆；離岸風電要搞掉2兆；被廢掉的核四花5000億；對來要錢的友邦，幾十億幾十億那樣給；買美國軍備，每年準備上千億，「怎麼會沒錢？」

黃智賢指出，20年來，台灣沒有像樣的投資，內資外資都不再有了，沒有投資，薪水怎麼會成長？她說軍公教過著一樣的日子，可是民間的生活卻淪落了，20年薪資不漲且沒希望。然而，民進黨既要反中，當然不可能讓經濟真正好轉，未來更不會有希望，那要怎麼轉移焦點呢？黃智賢說有現成的羔羊「砍軍公教退休金」，讓年輕人和勞工爽。一來退休的軍公教人數，只有幾十萬人，二來，軍公教多數支持國民黨，讓對手幾十萬選民痛，讓支持的選民爽，中間選民則是相信民進黨的宣傳，覺得政府要破產了，讓軍公教少領錢，是民進黨有魄力。選票一來一回，民進黨當然覺得賺。

黃智賢說砍軍公教退休金，是台灣真正衰敗的徵象。對軍公教背信且不仁不義，象徵這個社會連底線都不要了，「墜落之勢，不會停」。

黃智賢臉書全文：

轉移焦點的年改

1

蔡英文吃了秤砣鐵了心，快馬加鞭通過軍人”年改”。

這樣，軍公教都到齊了。

對軍公教下這樣的重手，退休金立刻減少25%，第10年只剩60%。

退休之後的老人，已經沒有工作能力了。

這個政府，卻讓老人對未來的前景是，退休金越來越少，晚景越來越淒涼。

我實在無法想像，如果是我，年輕的時候去當軍公教。

相信政府對我承諾的一切。

到老來，所有的計劃通通都成泡影。

那是人生最殘忍的崩解。

2

政府真的不是沒有錢。

台灣的債況，在全球都是前段班。

前瞻建設還大撒錢8800億。

加上地方配合款，花費絕對超過1兆。

離岸風電，要搞掉2兆。

被廢掉的核四，花了5000億。

對來要錢的友邦，幾十億幾十億那樣給。

買美國軍備，每年準備上千億。

怎麼會沒錢 ?

3

那為什麼一定要這樣涼薄凶狠 ?

原本軍公教的收入，只是鐵飯碗。

安定有保障，但收入只能算一般。

但20年來，台灣走上歧途。

兩蔣之後，再也沒有真正可以提升人民所得的途徑。

所有的口號，都是打水漂。

90年代說要做亞太營運中心。

卻堅拒跟大陸三通。

沒有三通，這個”中心”不過是笑話。

後來，所有的”中心”，不是去了香港，就是在內地。

北京或是上海。

後來一在提出各種產業升級等策略，但如果台灣不跟大陸整合，甚至硬要跟大陸敵對的話，一切的升級和策略，也只能是鏡花水月，夢幻泡影。

4

再加上內部民粹，政治力量，介入所有的投資案。

在台灣投資，既沒有大中國市場的指望，又對政客需索疲於應付。

所以，20年來，台灣沒有像樣的投資。

內資外資都不再有了。

沒有投資，薪水怎麼會成長 ?

軍公教過著一樣的日子，可是民間的生活，卻淪落了。

20年薪資不漲，且沒有了希望。

但民進黨既要反中，當然不可能讓經濟真正好轉。

未來更不會有希望。

那要怎麼轉移焦點呢 ?

5

有現成的羔羊。

砍軍公教退休金，讓年輕人和勞工爽，對民進黨當然上算。

一來退休的軍公教人數，只有幾十萬人。

二來，軍公教畢竟多數支持國民黨。

讓對手幾十萬選民痛，讓支持我的選民爽。

而中間選民，相信了民進黨的宣傳。

覺得政府要破產了，讓軍公教少領錢，是民進黨有魄力。

選票一來一回，民進黨當然覺得賺。

6

砍軍公教退休金，是台灣真正衰敗的徵象。

因為，對軍公教背信，且不仁不義。

象徵了，這個社會，連底線，都不要了。

墜落之勢，不會停。

(中時電子報)