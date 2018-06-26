砍軍公教退休金 黃智賢嘆：台灣真正衰敗徵象

蔡政府上任後，力推軍公教年改引起民眾反彈。對此，資深媒體人黃智賢在臉書撰寫「轉移焦點的年改」一文，並表示砍軍公教退休金，是台灣真正衰敗的徵象。她說政府對軍公教背信且不仁不義，也象徵了這個社會連底線都不要了，黃感嘆說「墜落之勢，不會停」。
黃智賢指出，蔡英文吃了秤砣鐵了心，快馬加鞭通過軍人年改，這樣軍公教都到齊了。黃說退休後老人沒工作能力，但政府卻讓老人對未來的前景是「退休金越來越少，晚景越來越淒涼」。她提及，政府真的不是沒有錢，台灣的債況，在全球都是前段班。黃說前瞻建設撒8800億，加上地方配合款，花費絕對超過1兆；離岸風電要搞掉2兆；被廢掉的核四花5000億；對來要錢的友邦，幾十億幾十億那樣給；買美國軍備，每年準備上千億，「怎麼會沒錢？」
黃智賢指出，20年來，台灣沒有像樣的投資，內資外資都不再有了，沒有投資，薪水怎麼會成長？她說軍公教過著一樣的日子，可是民間的生活卻淪落了，20年薪資不漲且沒希望。然而，民進黨既要反中，當然不可能讓經濟真正好轉，未來更不會有希望，那要怎麼轉移焦點呢？黃智賢說有現成的羔羊「砍軍公教退休金」，讓年輕人和勞工爽。一來退休的軍公教人數，只有幾十萬人，二來，軍公教多數支持國民黨，讓對手幾十萬選民痛，讓支持的選民爽，中間選民則是相信民進黨的宣傳，覺得政府要破產了，讓軍公教少領錢，是民進黨有魄力。選票一來一回，民進黨當然覺得賺。
黃智賢說砍軍公教退休金，是台灣真正衰敗的徵象。對軍公教背信且不仁不義，象徵這個社會連底線都不要了，「墜落之勢，不會停」。
黃智賢臉書全文：
轉移焦點的年改
1
蔡英文吃了秤砣鐵了心，快馬加鞭通過軍人”年改”。
這樣，軍公教都到齊了。
對軍公教下這樣的重手，退休金立刻減少25%，第10年只剩60%。
退休之後的老人，已經沒有工作能力了。
這個政府，卻讓老人對未來的前景是，退休金越來越少，晚景越來越淒涼。
我實在無法想像，如果是我，年輕的時候去當軍公教。
相信政府對我承諾的一切。
到老來，所有的計劃通通都成泡影。
那是人生最殘忍的崩解。
2
政府真的不是沒有錢。
台灣的債況，在全球都是前段班。
前瞻建設還大撒錢8800億。
加上地方配合款，花費絕對超過1兆。
離岸風電，要搞掉2兆。
被廢掉的核四，花了5000億。
對來要錢的友邦，幾十億幾十億那樣給。
買美國軍備，每年準備上千億。
怎麼會沒錢 ?
3
那為什麼一定要這樣涼薄凶狠 ?
原本軍公教的收入，只是鐵飯碗。
安定有保障，但收入只能算一般。
但20年來，台灣走上歧途。
兩蔣之後，再也沒有真正可以提升人民所得的途徑。
所有的口號，都是打水漂。
90年代說要做亞太營運中心。
卻堅拒跟大陸三通。
沒有三通，這個”中心”不過是笑話。
後來，所有的”中心”，不是去了香港，就是在內地。
北京或是上海。
後來一在提出各種產業升級等策略，但如果台灣不跟大陸整合，甚至硬要跟大陸敵對的話，一切的升級和策略，也只能是鏡花水月，夢幻泡影。
4
再加上內部民粹，政治力量，介入所有的投資案。
在台灣投資，既沒有大中國市場的指望，又對政客需索疲於應付。
所以，20年來，台灣沒有像樣的投資。
內資外資都不再有了。
沒有投資，薪水怎麼會成長 ?
軍公教過著一樣的日子，可是民間的生活，卻淪落了。
20年薪資不漲，且沒有了希望。
但民進黨既要反中，當然不可能讓經濟真正好轉。
未來更不會有希望。
那要怎麼轉移焦點呢 ?
5
有現成的羔羊。
砍軍公教退休金，讓年輕人和勞工爽，對民進黨當然上算。
一來退休的軍公教人數，只有幾十萬人。
二來，軍公教畢竟多數支持國民黨。
讓對手幾十萬選民痛，讓支持我的選民爽。
而中間選民，相信了民進黨的宣傳。
覺得政府要破產了，讓軍公教少領錢，是民進黨有魄力。
選票一來一回，民進黨當然覺得賺。
6
砍軍公教退休金，是台灣真正衰敗的徵象。
因為，對軍公教背信，且不仁不義。
象徵了，這個社會，連底線，都不要了。
墜落之勢，不會停。
(中時電子報)