打擊第一島鏈利器 陸亮東風10A與16向美台秀拳頭

2018年06月26日 11:27 中時電子報 楊幼蘭

央視23日罕見播放了6枚東風10A巡弋飛彈齊射的畫面，而無獨有偶的，中國大陸官媒多個網站22日則轉載了火箭軍日前出動東風16中程固體彈道飛彈打擊群，進行飽和攻擊戰鬥訓練的新畫面。

中國軍事專家陳光文指出，近期美國在涉台問題上不斷挑戰北京的底線，包括訪台官員層級不斷提升、對台售武持續加碼、B-52H轟炸機頻頻飛近敏感海域挺台，以及正尋求立法讓美軍可以訪台等，都促使解放軍頻頻展現軍事實力，而這兩種可打擊第一島鏈的利器同時曝光，都意在加強威懾對手。

央視影片中播放了多枚東風10A巡弋飛彈同時命中一棟大樓的畫面，而鋼筋混凝土建築在東風飛彈的打擊下，瞬間灰飛煙滅。東風-10A陸基巡弋飛彈是中國自製的地對地攻擊巡弋飛彈，是「長劍-10」系列巡弋飛彈家族中的一員。

分析指出，東風-10A陸基巡弋飛彈的列裝，使中國火箭軍的打擊立體化。而東風-10A巡弋飛彈的打擊範圍雖然和東風-16差不多，但在命中精度上，卻可能更勝一籌。從電視畫面上來看，東風-10A可以打擊的目標和東風-16幾乎一致，只需一枚，就可以徹底摧毀一棟7層大樓。但如果美日台使用反導系統進行攔截，彈道較低的東風-10A將很難被攔截。

而觀察者網軍事評論則指出，東風-10系列主要依靠低空突防，與火箭軍裝備的各式中遠端彈道飛彈相比，穿透防空體系的能力雖然較弱，但精確性和經濟性卻更勝一籌。

一般認為，東風-10A射程可達1500公里以上，而陸基型由輪式三聯裝發射車攜帶，從中國大陸發射時，射程可覆蓋第一島鏈、中國南海，以及印度的大部分地區。而空射型則可由轟6轟炸機的部分改型掛載，理論上具有威脅關島的能力。

另一方面，從最新的報導來看，東風-16中程彈道飛彈是一種可精確打擊的武器，而它的典型特徵，就是飛彈通體宛如一枚放大的子彈，由於採用了新型導引裝置，因此具備了米級的打擊精度。據稱東風-16飛彈具備機動發射能力，射程上填補了東風-15和東風-21的空白，約可達1200公里。此外，它能在各種氣象條件下對機庫、飛機跑道、軍港，情報與通訊中心等關鍵部門進行精准飽和打擊，讓敵人短時間內陷入癱瘓。

(中時電子報)