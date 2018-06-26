影》洋基貝騰塞斯生涯首打席 模仿秀逗樂隊友

貝騰塞斯8上生涯首度上場打擊。(截自大聯盟官網)

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中時電子報

到國聯比賽，讓美聯的投手有機會上場打擊，向來以中繼為主的貝騰塞斯(Dellin Betances)26日就在對費城人的比賽中，拎著棒子走上打擊區，還模仿起前球星G.薛菲爾德(Gary Sheffield)的準備動作致敬，讓隊友們個個笑開懷。

洋基今天遠征費城，貝騰塞斯7下2出局後，接替羅伯生(David Robertson)登板，化解失分危機。貝騰塞斯只投1個人次，教練團並不打算太早把他換下，即便8上面臨1出局二三壘有人契機，還是決定讓貝騰塞斯上場打擊。

貝騰塞斯過去7個大聯盟球季，未曾有站上打擊區的紀錄，這回是他的初體驗。比起投球，打擊自然不是貝騰塞斯的強項，他似乎也只打算上去娛樂一下大家；貝騰塞斯沒戴打擊手套，學起薛菲爾德，準備時不斷擺動自己的球棒。

最後貝騰塞斯3個球就被請回休息室，不過在牛棚的投手們，可是個個笑開懷。此情此景，跟5月中旬田中將大打擊時類似；該役田中對戰國民，2上揮了個大空棒、身體轉了一圈領到三振，一旁的羅伯生(David Robertson)可樂歪了，笑開懷的畫面被鏡頭全都錄。

不過貝騰塞斯8下續投，卻遇到控球麻煩，送出2次保送，2出局後被進佔一二壘，隨後就被換下。查普曼(Aroldis Chapman)緊急接替投球，順利止住失分，雖9下挨了法蘭柯(Maikel Franco)的陽春炮，仍順利守住勝果。洋基4比2贏球，中止3連敗。

(中時電子報)

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