買酒給友人喝想讓酒測失準遭阻 險吃妨害公務官司

2018年06月26日 11:40 中時 盧金足

「奇怪？紅綠燈的交通號誌已轉綠燈，車輛已超越停止線，卻遲遲不行駛！」員警要求飄出濃濃酒味的31歲阮姓駕駛下車盤查，阮急忙連絡女友與朋友到場商討是否要接受酒測，友人還買啤酒欲給阮男喝，想讓酒測失準，被員警制止並告知這樣恐觸犯妨害公務罪，友人才作罷，阮的酒測值0.25mg/L，被依觸犯公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警第四分局黎明派出所所長林照國表示，任何理由都不是酒駕的藉口，警察不定時全天候取締酒駕，提醒民眾勿存僥倖心態，若有飲酒，可利用代駕服務或搭乘計程車，千萬不要以身試法。

台中市政府警察局第四分局黎明派出所警員陳政男、吳仲傑

、李建儒日前凌晨5時執行巡邏勤務，行經南屯區河南路與大墩十一街口，發現一名男子駕駛黑色自小客車，當時號誌已轉綠燈，車輛雖超越停止線，卻遲遲不行駛，員警向前要求阮男下車接受盤查。

阮男下車後，身上飄有酒味，員警要求配合酒測，阮姓男子連絡女友與朋友到場，商討是否要接受酒測，3人猶豫之際，員警先向阮男說明酒測相關標準與規定時，其女友突然自行離去，留下男友與友人。

沒多久，員警見其女友從超商走出來，手裡拿一瓶啤酒，形跡可疑，因依當時情況與時間判斷，買來的啤酒應該不是她要飲用的，便在旁謹慎戒備。

阮男一開始言明拒測，因不想愛車遭吊扣，突然改變心意要接受酒測，其女友一聽到阮男要接受酒測，想將剛買來的啤酒欲交給阮男飲用，意圖造成開車前或此讓男友酒測數據失準，被員警一眼識破，告知該行為恐觸犯妨害公務罪，這名女子才直呼以後不敢了。

(中時 )