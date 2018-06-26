美前亞太副助卿：別「愛死」台灣 美艦靠港「不值得」

美國海軍航空母艦雷根號(前)與卡爾文森號(後)。（資料照片，摘自卡爾文森號臉書)

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中時電子報
／華盛頓電

美國前亞太副助卿柯慶生今天在華府表示，美國人都愛台灣，但千萬不能「愛死了台灣」，必須深思熟慮的愛，不然反而給台灣帶來禍害。因此他反對美艦靠泊台灣，畢竟這件事不值得。

華府智庫「史汀生中心」座談討論台海情勢，並紀念不久前過世的史汀生中心東亞部門主任容安瀾（Alan Romberg）。主講人之一是小布希總統任內的美國國務院亞太副助卿柯慶生（Thomas Christensen），他回答現場提問時指出，美國各界「有非常、非常廣泛的共識，就是我們愛台灣」；大概每個人都愛台灣，極少反對台灣的，也極少喜愛專制集權的中國大陸。然而「如何在政策上展現美國愛台灣，各方看法有極大差異」。

他說，他的學生、校園裡的同事、在國務院服務時的同事，有些人真的很愛台灣，簡直是「愛死了台灣」。他用的原文是「love Taiwan to death」，這句話本來是正面意涵，但如果對照前後文，也可以負面意涵，即「把台灣愛到死」。

柯慶生解釋說，之所以可能「把台灣愛死了」，是因為那些人未能「小心的愛台灣」，也就是「沒有深思熟慮的了解如何愛台灣」；他們固然要展現對台灣的愛，但疏忽了「在展現對台灣的愛之際，其戰略上的意涵是什麼」。他表示，如果不慎，出發點固然是愛，實質上卻可能給台灣帶來毀滅性的災難。

他問道，為什麼美國軍艦要訪問台灣？「要顯示我們愛台灣？我們不是一直展示我們愛台灣？」他說，美艦靠泊台灣「不能提供任何軍事上的好處，反而有點升高危機與衝突之可能，因此它不值得」。他說，美艦靠港「純粹是象徵意義，但幾乎確定會導致中國大陸出現負面反應，對台灣安全而言只會更糟，不會更好，「因此我說，我反對這件事」。

(中時電子報)

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