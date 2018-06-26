中興文創很燒錢 宜縣府亟思調整方向減輕負擔

中興文創園區內仍保留許多及具有特色及意義的歷史建物。（胡健森攝）

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宜蘭縣政府價購取得的原中興紙廠廠房及土地，經初步整修後轉型為「中興文化創意園區」並在去年啟動「文創一」的試營運，但原本期望能帶動文創產業的效果未盡人意，也讓原本就背負龐大債務的縣政府有如雪上加霜，代理縣長陳金德26日在縣務會議上指示縣府相關單位應調整方向，縮短原定10年的貸款自償計畫，並積極引進民間資源，讓中興文創園區能在財政及現實面取得平衡，減輕縣府財政負擔同時充分發揮產業園區的功能性。

陳金德26日表示，中興文創園區內除了有早年的中興紙廠倉庫，所使用的建材等都有一定的文化價值，因此被列為歷史建築群，當初縣府經由價購土地，並提出29.7億元的10年貸款自償計畫，這10年的營運期間對縣政府的財政造成很大負擔，要能夠順利達成目標前提是要有好的計畫，但到目前為止中興文創園區仍停留在文創育成階段，速度太慢，因此他指示秘書長召集相關單位研議修正方向。

對於外界擔心中興文創園區恐淪於另一座「蚊子館」，陳金德說問題的關鍵在於中興文創必須讓財政與現實之間取得平衡，除了要保護園區內具有價值的歷史建築群，更希望能充分發揮一個產業園區的功能，要能有產業進駐並且吸引人潮進來，才不會變成目前人潮不足的狀況，這也是他期待在短時間內調整方向的主要原因。

陳金德並表示，訂定10年的時間實在拖太長，這與行政程序或公部門的作業方式有關，如果能引進民間力量進駐，就不需要拖10年之久，一旦能善用民間力量，對縣府將會頗有幫助。

陳金德同時也指示，園區接下來將採「雙主政」方式處理，有關歷史建築的整修、維護部分由文化局主政，至於招商、營運、管理則由工旅處負責，並委請縣府秘書長召集相關單位研議出修正方向，待有具體結論之後再提報到縣務會議做討論確認。

(中時 )

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