《全台最速報》C羅罰丟12碼 葡萄牙B組第一也飛了

《全台最速報》C羅罰丟12碼 葡萄牙B組第一也飛了

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中時電子報
綜合報導

◎C羅罰丟12碼 葡萄牙B組第一也飛了

2018年俄羅斯世足賽小組賽B組的葡萄牙與伊朗之戰，踢出兩隊火爆氣氛，葡萄牙球星C.羅納多踢出火氣，一記12罰碼被門將擋下、自己也吃了1張黃牌，最後葡軍夸雷斯馬與伊朗的安薩里法德各進1球，兩隊踢成1：1和局，伊朗慘遭淘汰。

◎茂迪將關閉長晶廠 逾百員工受影響

南科光電大廠茂迪在22、25日分別舉行2場員工說明會，內容主要針對位於台南科學園區的長晶廠生產線即將關閉停產做出說明，預計有160名員工受到影響，茂迪調整公司營運方向降低成本，繼去年底停止矽晶圓砂漿切割部門的營運，現在又要關閉長晶廠，消息一出衝擊業界。

◎益品書屋巡迴書展 首抵海拔1200m仁愛鄉

益品書屋為提供當地原住民多元閱讀機會，今26日首次將巡迴書展移至原住民故鄉的南投縣仁愛鄉圖書館，舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」書展，期待以泰雅族、賽德克族、布農族為主的仁愛鄉居民與學子都能享受到與都市相同的閱讀樂趣。

◎花蓮站前一路順租車行大火 濃煙竄10層樓高

花蓮火車站前「一路順」租車，今早七時許疑似店內機車起火，燃起熊熊大火，火勢延燒周邊機車，5間樓鐵皮平房與約20輛汽機車一下子陷入火海，屋主打著赤膊倉皇逃生一名外籍女移工逃出時腳不慎遭割傷，所幸住戶及時撤離，未傳出嚴重傷亡。

(中時電子報)

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